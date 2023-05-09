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Okul Sporları Güreş Gençler A-B ve Yıldızlar Grup Yarışması yapıldı

Okul Sporları Güreş Gençler A-B ve Yıldızlar Grup Yarışması yapıldı

Kars'ta düzenlenen Okul Sporları Güreş Gençler A-B ve Yıldızlar Grup Yarışması'na 15 ilden katılan 235 sporcu, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele hakkı elde etmek için ter döktü.

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Gençlik ve Spor Bakanlığınca İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Salonu'nda düzenlenen organizasyona; Kars, Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Muş, Rize, Sivas, Van ve Trabzon'dan sporcular katıldı.

Güreşçiler, 7 Mayıs'ta başlayıp, bugün final maçlarıyla sona eren organizasyonda kıyasıya mücadele etti.

Organizasyonda dereceye giren sporcular, 12 Haziran'da Sivas'ta yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 ilden gelen sporcuların 3 gündür mücadele ettiğini hatırlatarak, "Birbirinden renkli, birbirinden çekişmeli müsabakalar oldu. Gelecekte ülkemizi, Avrupa, dünya organizasyonlarıyla olimpiyatlarda temsil edecek büyük şampiyonlar, şu anda minderde güreşiyor." dedi.

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