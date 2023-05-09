Polonya'da Rus Büyükelçisi'nin Sovyet askerlerini anmak için anıta çiçek bırakması engellendi

Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev'in, Sovyet askerlerini anmak için anıta çiçek bırakması Ukraynalılar tarafından engellendi.

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Polonya'nın başkenti Varşova'daki eski bir Sovyet anıtına çiçek bırakmak isteyen Andreyev, savaş karşıtı sloganlarla karşılandı.

Anıta gitmesi engellenen Andreyev, çelengi anıttan uzak bir noktaya bırakmak zorunda kaldı.

Andreyev'in bıraktığı çiçekler Ukraynalılar tarafından ezildi.

Büyükelçiyi engelleyen Ukraynalı ve Polonyalı aktivistlerden oluşan "Euromaidan-Warsaw" grubu, Ruslar tarafından öldürülen Ukraynalılar için sembolik mezar taşları ve yüzlerce Ukrayna bayrağı ile yolu kapattıklarını, haçların altına sahte kan havuzları yaptıklarını açıkladı.



Rusya, eski Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yenmesini 9 Mayıs'ta Zafer Günü olarak kutluyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ülkesinden ayrılan 2 milyondan fazla Ukraynalı Polonya'da ikamet ediyor.