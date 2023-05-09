BIST 4.551
DOLAR 19,52
EURO 21,38
ALTIN 1.272,02
HABER /  DÜNYA

Polonya'da Rus Büyükelçisi'nin Sovyet askerlerini anmak için anıta çiçek bırakması engellendi

Polonya'da Rus Büyükelçisi'nin Sovyet askerlerini anmak için anıta çiçek bırakması engellendi

Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev'in, Sovyet askerlerini anmak için anıta çiçek bırakması Ukraynalılar tarafından engellendi.

Abone ol

Polonya'nın başkenti Varşova'daki eski bir Sovyet anıtına çiçek bırakmak isteyen Andreyev, savaş karşıtı sloganlarla karşılandı.

Anıta gitmesi engellenen Andreyev, çelengi anıttan uzak bir noktaya bırakmak zorunda kaldı.

Andreyev'in bıraktığı çiçekler Ukraynalılar tarafından ezildi.

Büyükelçiyi engelleyen Ukraynalı ve Polonyalı aktivistlerden oluşan "Euromaidan-Warsaw" grubu, Ruslar tarafından öldürülen Ukraynalılar için sembolik mezar taşları ve yüzlerce Ukrayna bayrağı ile yolu kapattıklarını, haçların altına sahte kan havuzları yaptıklarını açıkladı.


Rusya, eski Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yenmesini 9 Mayıs'ta Zafer Günü olarak kutluyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ülkesinden ayrılan 2 milyondan fazla Ukraynalı Polonya'da ikamet ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Beylikdüzü’nde sokak ortasında akraba cinayeti
Beylikdüzü’nde sokak ortasında akraba cinayeti
Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımına yazdı: "Çok naziksin bi tanesi"
Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımına yazdı: "Çok naziksin bi tanesi"
Edirne'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
Edirne'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
Beşiktaş genç oyuncu keşfetme peşinde! Nanook F.C ile anlaşma imzaladı
Beşiktaş genç oyuncu keşfetme peşinde! Nanook F.C ile anlaşma imzaladı
Mardin’de 2023’te hedef 1 milyon turist!
Mardin’de 2023’te hedef 1 milyon turist!
Edirne'de feci olay! Gören telefona sarılıp ihbar etti
Edirne'de feci olay! Gören telefona sarılıp ihbar etti
İzmir'de tartıştığı kadını darbeden zanlı tutuklandı
İzmir'de tartıştığı kadını darbeden zanlı tutuklandı
Kuraklık alarmı! Kaçak su kullanımından 26 kişi gözaltına alındı
Kuraklık alarmı! Kaçak su kullanımından 26 kişi gözaltına alındı
Türkiye'nin otomobili Togg, Bursa Yunuseli Havalimanı'nda hünerlerini sergiledi
Türkiye'nin otomobili Togg, Bursa Yunuseli Havalimanı'nda hünerlerini sergiledi
"Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası" Ankara'da başladı
"Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası" Ankara'da başladı
Kastamonu'da 5 aylık bebek ölü bulundu! Annesi gözaltına alındı ölüm nedeni ne?
Kastamonu'da 5 aylık bebek ölü bulundu! Annesi gözaltına alındı ölüm nedeni ne?
Altılı masadaki 4 partiye bakanlık şoku Meral Akşener duyurdu
Altılı masadaki 4 partiye bakanlık şoku Meral Akşener duyurdu