Altılı masadaki 4 partiye bakanlık şoku Meral Akşener duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlık dağılımının CHP ve İYİ Parti arasında olacağını belirterek "CHP çok arzu ederse diğer partilerden de bakanlık önerebilir, bizi ilgilendirmez." dedi.

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Altılı masada her partiye cumhurbaşkanı yardımcılığı ve 1 bakanlık formülü değişiyor.

Akşener'in bir mitingde Bilge Yılmaz'ın ekonominin başına geçeceğini söylemesiyle başlayan bakanlık dağılımı tartışması, Akşener'in yeni açıklamalarıyla yeniden alevlenecek.

Logosu ile giren iki siyasi partinin sayısına göre

Habertürk'te Serap Belet ve Kürşad Oğuz'a konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlık dağılımının CHP ve İYİ Parti arasında milletvekili sayısına göre yapılacağını söyledi. Akşener, programda şunları söyledi:

Bilge Yılmaz hoca dünyanın büyük üniversitesinde hocalık yaptı ama vatandaşlık almadı. Sayın Babacan Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, benim pozisyonumda. Tek parti dönemi herşeyi unutturdu. Seçimler bitecek. 14 Mayıs akşamı inşallah kazanacağız. İYİ Parti tahmininizin ötesinde milletvekili kazanacak. CHP ile oturacağız. 7 olmazsa olmaz bu devletin bakanlık vardır. Dışişleri Bakanlığı'nın karşılığı Milli Savunma. İçişleri Bakanlığı karşılığı Adalet Bakanlığı. Maliye Bakanlığı karşılığı Hazine Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı'nı da koyun. Buna bakarsınız. 3 koalisyonda bulunmuş birisi olarak anlatayım. Sonra bütün bunlar aldığınız oyla ilgili sayısı hesaplanır. 6 siyasi partiye başlangıçta dendi ki, biz genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyoruz. Her partiye 1 bakanlık olabilir dendi. Sonrası logosu ile giren iki siyasi partinin sayısına göre. CHP ile İYİ Parti arasındaki milletvekili sayısının oranına göre bir görev dağılımı yapılır. CHP çok arzu ederse diğer partilerden de bakanlık önerebilir, bizi ilgilendirmez.