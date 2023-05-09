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Bulgaristan'da Avrupa Günü, Rusya yanlıları ve karşıtlarını karşı karşıya getirdi

Bulgaristan'da Avrupa Günü, Rusya yanlıları ve karşıtlarını karşı karşıya getirdi

Bulgaristan'da 9 Mayıs Avrupa Günü, Rusya yanlıları ve karşıtlarını karşı karşıya getirdi.

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Avrupa günü kutlamaları, başkent Sofya'nın merkezinde Meçhul Asker Anıtı'a çelenk konulmasıyla başladı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova'nın katıldığı tören, Avrupa Birliği (AB) bayrağının göndere çekilmesiyle devam etti.

2007 yılından bu yana AB üyesi olan Bulgaristan genelinde de etkinlikler düzenlendi.

Radev, Avrupa Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden 78 yıl geçtikten sonra Avrupa'da hala silahlı çatışmalar sürüyor, oysa halklar barış bekliyor." ifadesini kullandı.

- Rusya karşıtları, Rusya yanlılarına sözlü saldırıda bulundu

Öte yandan Bulgaristan'da Rusya yanlısı siyasi partilerin yandaşlarının katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova'nın da katıldığı etkinlik sırasında katılımcılar, Bulgar bayrağının yanı sıra Rusya, eski Sovyetler Birliği bayrakları ve eski Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in posterlerini taşıdı.

Komünist rejim döneminde kurulan 36 metrelik anıtın önüne kadar polis eskortuyla yürüyen kalabalıkta yer alan Rus Büyükelçi Metrofanova, konuşma yapmaya çalışırken anıtın önünde toplanan milliyetçi Bulgar örgütlerin temsilcileri tarafından yuhalandı.

Rusya karşıtları, BSP partisi yandaşları ve Büyükelçi Mitrofanova için "Mafya", "Kızıl Çöplükler" ve "Hainler" sloganları attı.

Bulgar kolluk kuvvetlerinin önlemleri sayesinde taraftarlar arasında çatışma yaşanmadı.

Öte yandan Rusya, eski Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yenmesini, 9 Mayıs'ta Zafer Günü olarak kutluyor.

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