Kılıçdaroğlu seçimi kaybederse! Doğu Perinçek'ten olay iddia

14 Mayıs seçimleri öncesi yaşananlara değinen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Bütün veriler, Kılıçdaroğlu’nun seçimi kaybetmesi durumunda, ABD’nin bir Turuncu Kalkışma tertiplediğine işaret ediyor." iddiasında bulundu. Perinçek “Diktatör Erdoğan” teması Altılı Masa’nın yönlendirdiği kitleyi şiddete hazırlayan en önemli algı operasyonu olarak sürekli gündemde tutuluyor." dedi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 9 Mayıs 2023 günü saat 13.00’te Ankara’da Vatan Partisi Genel Merkezinde bir basın toplantısı yaparak, ABD'nin merkezli Turuncu Kalkışma tertibi içinde olduğunu söyledi. Perinçek özetle şunları belirtti:

"5 Nisan 2023 günü Altılı Masa’nın büyük ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grup toplantısı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetimini “istibdat” diye hedef alarak elindeki mermileri yere attı.



Bir ay sonra 6 Mayıs 2023 günü Cumhur İttifakının Büyük ortağı olan Partinin Genel Başkanı, Yalova 15 Temmuz Parkı’nda düzenlenen buluşmada, “Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortaklarını” hedef alarak, “Bu hainler alsalar alsalar vücutlarına mermi alırlar” dedi.



Bugün Türkiyemiz mermilerin konuşturulduğu sürecin doruğuna tırmandırılıyor.

ABD Derin Devletinin hedefi ve stratejisi

Bu süreç, planlıdır ve Ankara’da bulunan Gizli Karargâh tarafından yönetilmekte ve yönlendirilmektedir.

Sürecin hedefi ve genel stratejisi, 2020 yılı Ocak ayında ABD Derin Devleti tarafından bütün dünyaya ilan edildi. Rand Corporation’ın ünlü “Türkiye’de Millî Dalganın Yükselişi” başlıklı 276 sayfalık raporundan söz ediyoruz. Bu raporda ABD’nin Derin Devleti Tayyip Erdoğan’ı yıkma hedefini açıklıyordu.



Hedefe ulaşmak için kullanılacak güçler, CHP, İYİ Parti, bir takım muhafazakâr gruplar ve sivil toplum kuruluşları olarak belirlenmişti. Bu güçler, Altılı Masa’da birleştirildi ve Tayyip Erdoğan’ı devirme planı yürürlüğe kondu. ABD Başkanı Biden, Derin Devletin hedef ve planını seçim konuşmasında ve NewYork Times gazetesine verdiği demeçte aynen tekrarladı.

Seçimde kan banyosu senaryosu

ABD Dışişleri Bakanlığı yarıresmî organı Foreign Policy dergisi, 1 Ocak 2023 günlü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidardan indirilmesi sürecinde, Türkiye’nin “Kan Banyosuna” döneceğini ifade etti.



Almanya’nın en çok satan dergisi Stern, 26 Ocak 2023 günü Erdoğan’ın fotoğrafının altına Brandstifter (Kundakçı) diye yazarak kapak dosyası yayınladı.



Batı basını, seçime giden süreçte Tayyip Erdoğan’ın seçimde hile yapacağı temasını gittikçe yoğunlaşan ölçülerde işlemeye başladı.



3 Mayıs 2023 günü Partimizi ziyaret eden AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Heyeti Başkanı Büyükelçi Jan Petersen, bize “Seçimlerde hile var mı” diye sordu. Kendilerine hile görmediğimizi ancak ABD’nin seçim sürecine müdahale ettiğini, Turuncu Kalkışma tertiplediğini, bu nedenle seçimlerin karakolda bitmesi tehlikesinin bulunduğunu belirttik.



En son birkaç gün önce CIA’nın ünlü şeflerinden Henri Barkey, Türkiye’deki seçimde “hile ve şiddetin artık gündemde olduğunu” yaymaya başladı (Bkz. Aydınlık, 9 Mayıs 2023). CIA kendi planını açıklıyordu.

Seçim yaklaştıkça şiddet artıyor

31 Mart 2023 günü İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na sıkılan mermilerden sonra yaşanan süreç, CIA Şeflerinin senaryosunu doğruluyor. Birbirini izleyen olaylar, o mermilerin serseri kurşunlar olmadığını gösteriyor. İlişikte son haftalarda artan şiddet olaylarını tarih sırasıyla kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Turuncu kalkışma planını yürüten karargâh ve aletleri

Bütün veriler, Kılıçdaroğlu’nun seçimi kaybetmesi durumunda, ABD’nin bir Turuncu Kalkışma tertiplediğine işaret ediyor. Dünya kamuoyu Sorosvari tertipleri daha önce Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkelerde yaşadı.



Tertip, Ankara’da kurulan bir Karargâh tarafından yürütülmektedir. Bu Karargâhı 6 Mart 2023 günü bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklamıştık. Şubat sonunda Stadyumlarda “Tayyip Erdoğan istifa” eylemlerini örgütleyen ve sporseverleri kışkırtan, o Gizli Karargâhtı. Arkasından Meral Akşener’i kulağından tutup tekrar Altılı Masa’ya oturtan, yine o Gizli Karargâhtı.



Gizli Karargâh kendi uygulamalarıyla kendisini açığa vurdu. Artık birçok yayın organı ve köşe yazarı Karargâhın haberlerini yapmaya başlamıştır.



Planın aletlerine gelince, ABD Derin Devlet Raporunda ifşa edilmişti zaten. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu baş rollerde görülüyor. Atlantik yayın organları ve CIA şeflerinin açıklamaları bu üçlü tarafından yinelenmektedir.



“Tayyip Erdoğan’ın iktidarı bırakmayacağı” teması, Turuncu Kalkışmanın başlıca propaganda temasıdır. PKK ve güdümündeki HDP ile Yeşil Sol Parti, Rand Corporation Raporu’nda saptandığı üzere Planın olmazsa olmazıdır ve en önemli şiddet aracıdır.



Seçimler daha bugünden “gayri meşru” ilan edilmektedir. Turuncu Kalkışma, seçim sonuçlarına isyan olarak planlanmış bulunuyor.

Sabiha Gökçen’deki Turuncu prova

En son 7 Mayıs 2023 günü Erzurum’daki olayların ardından, Canan Kaftancıoğlu’nun çağrısı üzerine kalabalık bir kitle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında Ekrem İmamoğlu’nu karşıladı. Kalabalık “Hizbullahın piçleri” sloganları attı.

Kışkırtmalarla kabartılan öfkeler

Yaşanan sürecin en önemli etkenlerinden biri, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki şiddetlenen kamplaşma ve kitlelerin kışkırtmalarla kabartılan öfkesidir. Burnundan soluyan ve şiddete hazırlanan bilinçsiz kalabalıklar, Turuncu Kalkışmanın kullanım alanı içindedirler. Kitleler, karşılıklı olarak “Öcalan’ın piçleri” ve “Hizbullah’ın piçleri” sloganlarıyla şiddete hazırlanıyor.



Altılı Masa’nın liderleri, senaryodaki rollerini oynuyorlar. “Diktatör Erdoğan” teması, Altılı Masa’nın yönlendirdiği kitleyi şiddete hazırlayan en önemli algı operasyonu olarak sürekli gündemde tutuluyor.



Cumhur İttifakı liderleri ise, gittikçe sertleşen söylemleri ile Altılı Masa’nın oyununa gelmektedirler ve Turuncu Kalkışmanın koşullarının hazırlanmasına katkıda bulunuyorlar. Cumhur İttifakı, yaşanan sürecin bilincinde değildir, kurmay birikiminden yoksundur.

PKK/Yeşil Sol Parti ve HÜDA PAR Aracılığıyla kışkırtılan şiddet

PKK ve güdümündeki örgütler, evet Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet güçleri tarafından büyük ölçüde ezilmiştir. Ancak Altılı Masa sayesinde canlandırılıyor.



Cumhur İttifakı ise, HÜDA PAR’ı kucağına alarak, CIA’nın Turuncu Kalkışma Planına destek verdi. HÜDA PAR, bölücü olmanın ötesinde PKK’nın meşrulaştırılması aracıdır.



Türkiye tarihinde ilk kez “Türkçü” olma iddiasındaki Partiler, ABD güdümlü Kürtçü bölücülükle kol kola girdiler. Boy boy yayınlanan fotoğraflar, o partilerin Milliyetçiliğe veda ettiklerinin hazin manzaralarını sergiliyor.

​​Devleti devletsizleştirme planı

​​Turuncu Kalkışma tertibinin en önemli başlığı, Türk devletinin devletsizleştirilmesidir. Planın başarısı buna bağlıdır. Devlet bölünmeli, felce uğratılmalı ki, yaptırım gücünü kullanamasın ve Turuncu Kalkışma başarıya ulaşabilsin.



​​Turuncu liderlerin, özellikle Kılıçdaroğlu’nun son zamanlarda polisi ve askeri etkilemeye yönelik psikolojik harekâta başlaması dikkat çekiyor. Bu harekât doğrudan doğruya Gizli Karargâhın talimatıyla yürütülmektedir.

15 Temmuz’un intikamcıları seferber ediliyor

Turuncu Kalkışma, 15 Temmuz’un intikamı harekâtıdır.

Altılı Masa, hapse atılan FETÖ liderlerine ve elemanlarına yeniden devlet örgütüne alınacakları vaadinde bulunuyor.

Yine Altılı Masa liderleri, PKK’ya bakanlık sandalyesi vermektedirler.

Senaryo

Turuncu Kalkışma, Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçimini kazanması durumunda, seçimde hile yapıldığı, şiddet uygulandığı, bu nedenle seçimin gayri meşru olduğu iddialarıyla sahnelenecektir. Plan böyle.



ABD’nin Doğu Akdeniz’deki askerî üsleri ve donanması, Türkiye’yi hedef alan emperyalist planın emrindeki müdahale gücüdür.



ABD emperyalizmi, Yunanistan’ı kara sularını 12 Mile çıkartmaya yöneltmek için fırsat kollanmaktadır. Ege, Doğu Akdeniz ve Suriye’nin kuzeyindeki ABD üsleri bunun için kurulmuş bulunuyor.

Roller

Tezgâhın başındakiler, Altılı Masa’nın da başındadırlar ve makamlar mevkiler dağıtılmıştır.



Cumhur İttifakı’nın lider kadrosu ise, yürütülen plan için elverişli zemin yaratılmasına katkıda bulunmakta, böylece Turuncu Kalkışma planının tuzağına düşmektedir.



Cumhur İttifakı, ABD planlarına tutarlı ve kararlı tavır alamadığı için, Turuncu tertibin karşısına dikilemiyor, devleti ve milleti seferber edemiyor.



Cumhur İttifakı yöneticileri, Türk Devletinin yönetim geleneklerini izlemeyen ve Türkiye’nin temel değerlerinden uzak tutumlarıyla Turuncu Kalkışma tezgâhçılarının ekmeğine yağ sürüyorlar. Bir devlet sorumluluğuyla suçun üzerine gidemiyorlar.



Vesayet söylemlerinde ısrar ederek, Türk Ordusuna karşı mevzide bulunmaktan kendilerini kurtaramıyorlar ve devletin yaptırım gücünü yıpratıyorlar.



HÜDA PAR’ı yanlarına alarak bölücülüğe karşı duruşlarını lekelemişlerdir. Halkın önemli bir kesiminin ve Türkiye’nin en güvenilir güçlerinin güvenini kaybediyorlar.

Cumhuriyet karşıtı güçlerle birlikte olmayı bir kuvvet etkeni sanıyorlar, oysa kuvvet kaybediyorlar.



Turuncu Kalkışmayı önleyecek örgütlenme ve strateji

Türk milleti, Turuncu Kalkışmanın karşısındaki büyük güçtür.

Türk Ordusu, Türk Devletinin ve Türk milletinin emperyalist tertiplere karşı yaptırım gücüdür.

ABD emperyalizmi iniştedir, Turuncu Kalkışmaların modası geçmiştir.

Ancak Türk Devletini ve Milletini etkin kılacak olan, Türkiye hükümetidir. Millete dayanan, milleti birleştiren, Türk Devletinin kurucu değerlerine sahip, milletin geçimini sağlayan, üreticileri baş tacı yapan, dünyanın ve komşularımızın emperyalizme karşı duruşlarını değerlendiren bir Hükümet, Türkiye için zorunludur ve mutlaka kurulacaktır.

Bu Hükümetin adına Üreticilerin Millî Hükümeti diyoruz.

Vatan Partisi anahtar güç

Büyük acılar çekmeden görelim: Vatan Partisi, emperyalist planların bozulmasında anahtar güçtür, anahtar partidir.

ABD ve FETÖ’nün Ergenekon-Balyoz tertibinin bozulmasına, Silivri Duvarının yıkılmasına Vatan Partisi önderlik etti.

15-16 Temmuz Darbesinin bozguna uğratılmasında Vatan Partisi tayin edici olmuştur.

İşte bugün Vatan Partisi, bir kez daha tarihî görevinin başındadır. ABD planını açığa çıkartıyoruz, planı bozacak strateji ve siyaseti belirliyoruz, tertibi etkisiz kılacak güçleri birleştiren ve seferber eden mücadelenin başındayız.

Milletimizi Turuncu Kalkışmaya karşı Vatan Partisi önderliğinde birleşmeye çağırıyoruz.

Güçlü Devlet, Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Üreten Millet programımız biricik çözümdür. Milletimizden görev ve yetki talep ediyoruz.

SÜRECİN DİKKAT ÇEKEN OLAYLARI

● 1 Ocak 2023 – ABD Dışişleri Bakanlığı Yarıresmî organı Foreign Policy dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir seçim yenilgisiyle indirileceğini yazdı, bu süreçte ülkenin “Kan Banyosu”na döneceğini ifade etti.



● 26 Ocak 2023 - Stern dergisi, Erdoğan’ın fotoğrafının altına “Brandstifter” ( Kundakçı) yazarak kapak dosyası yaptı.



● 27 Şubat 2023 - Deprem felaketi sonrasında stadyumlarda “Hükümet İstifa” sloganları atılmaya başlandı.



● 6 Mart 2023 - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Merkezi’nde yaptığı basın toplantısında ABD’nin Türkiye’de seçimlere müdahale için “Gizli Karargah” kurduğunu açıkladı.



● 31 Mart 2023 – İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na mermi sıkıldı.



● 5 Nisan 2023 – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde partisinin grup toplantısı konuşmasında elindeki mermileri yere attı.



● Nisan 2023 - Seçim mitinglerinde HDP ve HÜDAPAR sahneye çıkartıldı. Millet İttifakı’nın Ağrı ve Van mitinglerinde Yeşil Sol Parti flamaları açılırken Cumhur İttifakı, HÜDAPAR yöneticilerini AK Parti listelerinden aday gösterdi ve HÜDAPAR ile yan yana fotoğraflar verdi.



● 17-19 Nisan 2023 – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından kendisinin “Alevi” ve “Kürt” kimlikli olduğunu vurgulayan videolar paylaştı. Videoda Sayın Kılıçdaroğlu “Şu anda milyonlarca Kürt’e terörist muamelesi yapılıyor.” dedi.



● 20 Nisan 2023 – Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından “Sünnî” başlıklı bir video paylaştı.



● 25 Nisan 2023 – PKK Terör Örgütünün ele başlarından Bese Hozat “AKP-MHP faşist rejimi iktidarda kalırsa, “Türkiye’nin iç savaşa gideceğini” söyledi.



● 2 Mayıs 2023 - Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek BPT Youtube kanalına verdiği söyleşide seçimlerin “karakolda biteceğini” belirtti: “ABD, Altılı Masa kaybederse sonuçları kabul etmeyecek. Karakol’da bitecek bu seçim. Bu seçim Türkiye’nin yaşadığı istikrarsızlığa bir çözüm getirmeyecek. Bu seçim sonunda Türkiye’nin çözümü tarih sahnesine çıkacak. Türkiye İstiklal Savaşı’ndan sonraki en zorlu sürece giriyor. Korkacak bir şey yok. Çünkü zorluklar çözümü de beraberinde getiriyor. Zorluklardan bazıları korkar ve zorlukları görür ama devrimciler ise zorluklarda büyük çözümü görür, zorluklarda cesareti görür. Onun için ihtiyacımız olan şey cesaret.”



● 2 Mayıs 2023 - Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Russia Today’e verdiği söyleşide bir kez daha seçimlerin “karakolda biteceğini” açıkladı ve ABD’nin Türkiye’de Turuncu Kalkışmalar hazırladığını belirtti.



● 2 Mayıs 2023 - İzmir Karşıyaka’da HDP’liler ile Zafer Partililer arasında olaylar çıktı.



● Mayıs 2023 başı - Fransa ve Hollanda başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde oy verme işlemleri sırasında olaylar çıktı, kavgalar yaşandı.



● 3 Mayıs 2023 - Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Büyükelçi Jan Petersen, Siyasi Analist Ian Mitchell ve Misyon Şefi Özel Asistanı ve Tercüman Mehmet Ali Yener’den oluşan AGİT Heyeti’nin Vatan Partisi’ni ziyaretinde “seçimlerin karakolda biteceğini” ve ABD’nin “Turuncu hareketler planladığını” ifade etti.



● 3 Mayıs 2023 - HÜDA PAR, Trabzon’da kent merkezine masa kurdu. Çok sayıda polisin hazır beklediği ortamda toplanan bir grup masanın kaldırılmasını istedi. Masa çevresindeki kalabalık, polis bariyerini aşarak masayı yıktı.



● 4 Mayıs 2023 – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınında “Seçim gecesi galip geldiğimizde kimse sokağa çıkmasın. Bazıları provokasyona gelebilir. Eli silahlı unsurlar sokağa çıkabilir.” Dedi.



● 4 Mayıs 2023 – PKK Terör Örgütü şeflerinden Cemil Bayık, Tayyip Erdoğan yönetimi için, “Eğer seçimden sonra iktidarı bırakmazsa, demokrasi güçleri direnerek bu faşist iktidarı yenilgiye uğratmalıdır.” Dedi.



● 5 Mayıs 2023 - CIA Şeflerinden Henri Barkey, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hile yapacağını yazdı (Aydınlık, 9 Mayıs 2023).



● 6 Mayıs 2023 - HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun 2014 yılında Diyarbakır’da yaptığı miting konuşması sosyal medyadan yayıldı. Konuşmada şu ifadelere yer veriliyor: "Sabrediyorsak milletin huzuru kaçmasın diyedir. Sizleri miting meydanlarına sokturmayabiliriz, miting yaptırmayabiliriz, sizleri sokağa çıkarttırmayabiliriz."



● 6 Mayıs 2023 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yalova 15 Temmuz Parkı’nda düzenlenen buluşmada, şu sözleri söyledi: “Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin’i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar.”



● 6 Mayıs 2023 – Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Kılıçdaroğlu kazanırsa, yerel seçimlerden sonra iç savaş çıkar” iddiasını dile getirdi.



● 7 Mayıs 2023 - Trabzon’da CHP Milletvekili adaylarına içlerinde AK Parti Trabzon İl Başkanı’nın da olduğu bir grup saldırdı.



● 7 Mayıs 2023 - Bursa’da HDP flamalı bir grup Cumhur İttifakı masasına saldırıda bulundu.



● 7 Mayıs 2023 – Sinan Oğan’ın seçim otobüsü Diyarbakır Silvan’da saldırıya uğradı.



● 7 Mayıs 2023 - Erzurum’da CHP mitingine Milliyetçi maskelilerden oluşan 100 kişilik bir grup taş attı. Olaylarda çok sayıda kişi yaralandı. Ekrem İmamoğlu, mitingi yarıda kesip Erzurum’dan ayrıldı. Millî Savunma Bakanlığı, Erzurum’daki kışkırtmaya atıldığı saptanan Uzman Çavuşun gözaltına alındığını açıkladı. Kişinin, 2021 yılında FETÖ Terör Örgütüne üyelikten soruşturulduğu resmî açıklamada belirtildi.



● 7 Mayıs 2023 - Erzurum’daki olayların ardından, Canan Kaftancıoğlu’nun çağrısı üzerine kalabalık bir kitle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında Ekrem İmamoğlu’nu karşıladı. Kalabalık “Hizbullahın piçleri” sloganları attı.