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Hatay'a geçici göreve gitmeye hazırlanıyordu, polis memuru hayatını kaybetti

Hatay'a geçici göreve gitmeye hazırlanıyordu, polis memuru hayatını kaybetti

BALIKESİR'in Dursunbey Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan ve görevlendirme ile Hatay'a gitmek için hazırlıkta bulunan Polis Memuru Serdar Altunkaynak, geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı Dursunbey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Dursunbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezinde görevli Polis Memuru Serdar Altunkaynak, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Dursunbey'de görev yapan ve geçici görevlendirme ile Hatay'a gitmek için hazırlık yapan Altunkaynak, 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Serdar Altunkaynak kurtarılamadı. 12 yıldır Dursunbey'de çalışan evli 3 çocuk sahibi Polis Memuru Serdar Altunkaynak için yarın Dursunbey Emniyet Müdürlüğü'nde tören yapılacak ve merhumun naaşı memleketi Erzurum'a gönderilecek.

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