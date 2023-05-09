CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Videolar havada uçuşuyor cinsel yönelimlerine dair

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyada bazı siyasetçilerin cinsel yönelimleriyle ilgili iddialara ilişkin paylaşımda bulundu.

Abone ol

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, siyasilerin cinsel yönelimlerine dair yorumlar yapılan videolu paylaşımlara tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Videolar havada uçuşuyor siyasetçilerin tercihi ya da cinsel yönelimlerine dair… Kişilerin yönelimlerinden size ne, bize ne? Hepimizi ilgilendiren ise yönelimleri değil, o kişilerin başkalarının tercihlerine laf edip, etmedikleri… Kim bunu yapmışsa oy vermezsiniz olur biter."

İddia sahibi suç makinesi çıktı

Terör örgütü FETÖ’den aranan firari Cevheri Güven’in YouTube kanalından bir video yayınlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan Ali Yeşildağ’ın (54) daha önce çeşitli suçlardan ağır ceza mahkemelerinde yargılandığı ve 10 yıllarca hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

Yeşildağ, çektiği videolarında Erdoğan'a ve AK Parti'ye yakın siyasetçilerin eşcinsel ilişki yaşadığını iddia etmişti.