Sezon başladı! Altın alacaklar sakın buradan almayın

Kuyumcular, düğün sezonunun başlamasıyla internet üzerinden altın satışı yapan bazı kişilerin akıl almaz yöntemlere başvurduğunu belirterek, vatandaşları güvenilir siteler ve kuyumculardan alışveriş yapması konusunda uyardı.

Abone ol

Siirt'te yıllardır kuyumculuk yapan Cahit Özçelebi, vatandaşları internet üzerinden satılan sahte altına karşı uyardı.

Son zamanlarda internet üzerinden yapılan altın alışverişlerinde altınların sahte çıktığını gördüklerini belirten Özçelebi, “Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın satışları arttı. Bununla beraber internetten altın alımları da arttı. İnternetten altın alınmamasını tavsiye ediyoruz.

Tanıdığınız, güvendiğiniz kuyumculardan altın almanızı tavsiye ediyoruz. Vatandaşlar internetten satın aldıkları altınları bize getiriyorlar. Analiz ediyoruz çoğu sahte çıkıyor. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altındaki rağbet de arttı. Vatandaş bu altınların ayarını, gramını, milimetresini bilmeden alıyor. Dolayısıyla bize getirdiklerinde sahte olduklarını öğreniyorlar ve şaşırıyorlar. İnternetten alışveriş yapmamalarını, tanıdıkları, güvendikleri kuyumculardan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum” dedi.