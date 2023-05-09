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Mehmet Metiner AK Partilileri çok kızdıracak! Erdoğan’sız bir AK Parti’nin gerçekten de bir gücü yok

Mehmet Metiner AK Partilileri çok kızdıracak! Erdoğan’sız bir AK Parti’nin gerçekten de bir gücü yok

Yeni Şafak yazarı ve AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmadan AK Parti'nin hiçbir gücü olmadığını savundu. "Erdoğan’sız bir AK Parti’nin gerçekten de bir gücü yok" diyen Mehmet Metiner, "Hiç kimse bu gerçeklik ortada iken kendisine güç vehmetmeye kalkışmasın" dedi.

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AK Parti eski milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner'in bu yazısı AK Partilileri kızdıracak. "Seçimin sürükleyici ismi bizatihi Reis’in kendisi. Erdoğan’sız bir AK Parti’nin gerçekten de bir gücü yok" diyen Mehmet Metiner'in yazısından dikkat çeken satır başları şöyle:

- Cuma günü Adıyaman’daydım. Doğduğum büyüdüğüm Kâhta’taydım gün boyu. Bu kaçıncı gelişim, unuttum gayrı. Gün içi görüşmeler yaptım. Hemşehrilerimle eski vekilleri ve ağabeyleri olarak söyleştim. Çarşıyı esnafı dolaştım. Akşam Seçim Koordinasyon Merkezi’nde binlercesine konuştum.

Reis deyince küskünlükler unutuluyor

- Erdoğan liderliğinin Türkiye için ifade ettiği anlamı anlattım. Hepsinin elini sıkmak ve cümlesinin yüreklerine dokunmak en güzeli. Reis deyince akan sular duruyor. Küskünlükler ve dargınlıklar bir tarafa itiliyor. Reis’in hatırı için her şey yapılıyor." görüşünü savundu. 

Gücü kendilerinden bilip hüsrana...

- Seçimin sürükleyici ismi bizatihi Reis’in kendisi. Erdoğan’sız bir AK Parti’nin gerçekten de bir gücü yok. Partide iken güç ve itibar sahibi olanların milletin teveccühünü kendilerinden bilip gayrı yollara saptıklarında nasıl hüsrana uğradıkları gün gibi ortada.

Kimse kendine güç vehmetmesin...

- Ayrılan o anlı-şanlı isimlerin hiçbiri kendi başlarına seçime girme cesareti bile gösteremiyorlar bugün. Sığındıkları CHP sayesinde siyasal güç devşirmeye kalkışıyorlar. O yüzden hiç kimse bu gerçeklik ortada iken kendisine güç vehmetmeye kalkışmasın.

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