BIST 4.589
DOLAR 19,52
EURO 21,42
ALTIN 1.270,55
HABER /  GÜNCEL

Adana'da park halindeki araçtan 1 milyon 554 bin lira çalındı

Adana'da park halindeki araçtan 1 milyon 554 bin lira çalındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki aracın camı kırılarak içindeki 1 milyon 554 bin lira çalındı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, makine alım satımı yapan Ç.M.D, bir bankanın Cemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki şubesinden 1 milyon 554 bin lira çekti.

Ç.M.D, çantaya koyduğu parayı daha sonra park halindeki aracına bırakıp başka bir işi için bölgeden ayrıldı.

Döndüğünde aracının sol arka camının kırılarak içindeki para dolu çantasının çalındığını fark eden Ç.M.D, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da tahıl koridoru zirvesi! Kritik açıklama geldi: Tarih belli oldu!
İstanbul'da tahıl koridoru zirvesi! Kritik açıklama geldi: Tarih belli oldu!
Anneler, babalar çocukluk çağında epilepsiye dikkat!
Anneler, babalar çocukluk çağında epilepsiye dikkat!
Meksika nesli tükenme tehlikesi altındaki yunuslar için arama çalışmaları başlattı
Meksika nesli tükenme tehlikesi altındaki yunuslar için arama çalışmaları başlattı
Hindistan’da feci kaza! Otobüs köprüden uçtu: Çok sayıda ölü var!
Hindistan’da feci kaza! Otobüs köprüden uçtu: Çok sayıda ölü var!
İstanbul Valiliğinden deprem bölgesine dönmek isteyen afetzedelere ilişkin açıklama:
İstanbul Valiliğinden deprem bölgesine dönmek isteyen afetzedelere ilişkin açıklama:
BAE, Suriye'deki depremzedelere 156 bin gıda kolisi dağıttı
BAE, Suriye'deki depremzedelere 156 bin gıda kolisi dağıttı
İstanbul'da sokak köpekleri, 14 kurbanlık hayvanı telef etti
İstanbul'da sokak köpekleri, 14 kurbanlık hayvanı telef etti
Naci Görür'den seçim öncesi dikkat çeken çağrı! Vatandaşa sitem: "Pek de umursamıyoruz yazık"
Naci Görür'den seçim öncesi dikkat çeken çağrı! Vatandaşa sitem: "Pek de umursamıyoruz yazık"
Güney Afrika ülkeleri de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne asker gönderecek
Güney Afrika ülkeleri de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne asker gönderecek
Ali Karahasanoğlu Erzurum'daki olayları yazdı Ekrem İmamoğlu suçüstü yakalandı dedi
Ali Karahasanoğlu Erzurum'daki olayları yazdı Ekrem İmamoğlu suçüstü yakalandı dedi
Yurtiçi Kargo, Türkiye'nin ilk kıtalar arası drone ile kargo teslimatını yaptı
Yurtiçi Kargo, Türkiye'nin ilk kıtalar arası drone ile kargo teslimatını yaptı
Trakya'da ara verilen ayçiçeği ekimleri yeniden başladı
Trakya'da ara verilen ayçiçeği ekimleri yeniden başladı