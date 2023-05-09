Adana'da park halindeki araçtan 1 milyon 554 bin lira çalındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki aracın camı kırılarak içindeki 1 milyon 554 bin lira çalındı.

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Alınan bilgiye göre, makine alım satımı yapan Ç.M.D, bir bankanın Cemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki şubesinden 1 milyon 554 bin lira çekti.

Ç.M.D, çantaya koyduğu parayı daha sonra park halindeki aracına bırakıp başka bir işi için bölgeden ayrıldı.

Döndüğünde aracının sol arka camının kırılarak içindeki para dolu çantasının çalındığını fark eden Ç.M.D, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.