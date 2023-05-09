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Naci Görür'den seçim öncesi dikkat çeken çağrı! Vatandaşa sitem: "Pek de umursamıyoruz yazık"

Naci Görür'den seçim öncesi dikkat çeken çağrı! Vatandaşa sitem: "Pek de umursamıyoruz yazık"

14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek olan Türkiye kritik bir seçime daha imza atıyor. Cumhurbaşkanı adayları şehir şehir gezerek miting düzenlerken deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile miting alanlarını dolduran vatandaşlara sitem etti.

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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, seçim sürecinde vatandaşların siyasilere karşı deprem ile ilgili taleplerde bulunması önerisi yaptı.

"Dertleşeme" başlığıyla yaptığı paylaşımında vatandaşlara siyasilerden deprem güvenliğiyle ilgili taleplerde bulunması uyarısı yapan Görür, "Dünya kadar vaat yapılıyor. Dikkat ediyorum da meydanları dolduran sizden “Kentimizi deprem dirençli yapmanızı istiyoruz, depremde ölmek istemiyoruz babından bir talebiniz yok. Hepimiz korktuğumuzu söylüyoruz ama pek de umursamıyoruz yazık!" ifadelerini kulandı.

İşte Naci Görür'ün uyarı paylaşımı şu şekilde:

"Sevgili takipçilerim, sevgili halkım. Meydanlar dolup dolup taşıyor. Bir siyasetçi gelip bir siyasetçi gidiyor. Dünya kadar vaat yapılıyor. Dikkat ediyorum da meydanları dolduran sizden “Kentimizi deprem dirençli yapmanızı istiyoruz, depremde ölmek istemiyoruz babından bir talebiniz yok. Üçünüz, beşiniz bir araya gelip büyük pankartlar açarak siyasetçinin dikkatini çekebilirsiniz. Buna benzer birkaç eylem ülkede dikkat çeker, bir farkındalık oluşturur. Hepimiz korktuğumuzu söylüyoruz ama pek de umursamıyoruz yazık!"

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