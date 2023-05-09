Trabzonspor, sahasında oynadığı 22 maçın sadece 2'sini kaybetti

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları'nda sahasında yaptığı toplam 22 maçın 15'inden galibiyetle ayrılırken 5 karşılaşmada berabere kaldı

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenen Trabzonspor, bu sezon iç sahada başarılı bir grafik ortaya koydu.

Bordo-mavililer, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları'nda sahasında yaptığı toplam 22 maçın sadece 2'sini kaybetti.

Karadeniz ekibi, 22 mücadelenin 15'inden galibiyetle ayrılırken 5 karşılaşmada berabere kaldı.

- Ligde 2,12 puan ortalaması

Spor Toto Süper Lig'de 48 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, iç sahada başarılı bir grafik ortaya koyarak 34 puanı hanesine yazdırdı.

Karadeniz ekibi, sahasındaki 16 lig maçının 10'unda galip gelirken 2 karşılaşmada kaybetti, 4 maçta ise sahadan eşitlikle ayrıldı.

Sahasında 2,12 puan ortalaması yakalayan Trabzonspor, deplasmanda ise tam ters bir grafik ortaya koyarak 15 maçta 14 puan topladı ve 0,93 gibi düşük ortalamada kaldı.



- Kalesini gole kapadı

Trabzonspor, sahasındaki 22 karşılaşmanın 16'sında kalesini gole kapattı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 12 gol yiyerek kalesinde maç başına 0,54 gol gördü.

- Avrupa ve kupa performansı

Trabzonspor, iç saha başarısını Avrupa kupalarında da 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak gösterdi.

Bordo-mavililer, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off elemesinde sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile golsüz berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, Fransa'nın Monaco takımını 4-0, Macaristan'ın Ferencvaros takımını ise 1-0 yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımını da sahasında 1-0 mağlup etti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor'u kendi evinde 3-0 yendi.