Ekrem İmamoğlu'na taş atanlardan biri istihbaratta görevli Uzman Çavuş çıktı!

ERZURUM'da Ekrem İmamoğlu mitingine saldırıp taş atanlardan 15 kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Yeni Şafak gazetesi, gözaltın alınan 15 kişiden Muhammet Akif Keleş'in Merkez Komutanlığı'na bağlı askeri istihbaratta görevli bir Uzman Çavuş olduğunu yazdı. Milli Savunma Bakanlığı, Uzman Çavuş Keleş'in gözaltına alınmasının ardından meslekten atıldığını duyurdu.

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Yeni Şafak gazetesi Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da taş atan saldırganlardan birinin Merkez Komutanlığı’nın istihbaratta görevli Uzman Çavuş Muhammet Akif Keleş olduğunu yazdı.

Merkez Komutanlığı istihbarat görevlisi

Ersin Çelik imzalı haberde, İmamoğlu’na taş atanlardan birinin kimliğinin Türkiye’nin nasıl karanlık bir provokasyonla karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdiği belirtildi. Habere göre bu isim Merkez Komutanlığı’nın istihbarat biriminde görevli Uzman Çavuş Muhammet Akif Keleş.

FETÖ'den işlem görmüş ama görevde

Haberde, “FETÖ’den işlem gören Muhammed Akif Keleş'in hâlâ aktif olarak görevde olduğu öğrenildi. Keleş’in FETÖ’den işlem görmesine rağmen pasif bir birime alınmayıp hâlâ en kritik birim olan istihbaratta bulunması ise şaşırttı. Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Keleş, polis ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi" denildi.

İçişleri Bakanı Soylu doğruladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET canlı yayınında, Yeni Şafak’ın haberini doğruladı ve şöyle dedi: "Orada bir tek ilk taşı atan kişi kafamızı karıştırıyor. Bir uzman çavuş. FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş.”

MSB: Sözleşmesi feshedildi

Milli Savunma Bakanlığı, Uzman Çavuş Muhammet Akif Keleş’in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "7 Mayıs 2023‘te Erzurum’da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş gözaltına alınmıştır. Uzman Çavuş hakkında derhâl idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda Uzman Çavuş'un sözleşmesi feshedilmiştir. P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021’de “ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir."

Gözaltınadaki 15 kişi serbest, 4 kişi aranıyor

Dün adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden biri savcılık tarafından, 14'ü ise hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Polis, olaylara karıştığı belirlenen 4 kişinin ise aranmasının sürdüğünü açıklamıştı.