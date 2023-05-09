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Bakan Varank Bursa'da Güldür Güldür Show'un gösterisini izledi

Bakan Varank Bursa'da Güldür Güldür Show'un gösterisini izledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk uzay yolcusuyla ilgili sözlerini skeçlerine konu ederek işleyen Güldür Güldür Show'un Bursa’da sahnelenen gösterisini izledi. Gösterinin ardından kulise giderek oyuncuları tebrik eden Varank, gösterinin moderatörü Ali Sunal ve Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ekibini tebrik etti.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Varank, Nisan 2022'de Sağlık Bilimleri Üniversitesinin İstanbul'daki bir ödül töreninde Türk uzay yolcusu ile ilgili "Yakın bir zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız" açıklaması yaptı ve bu açıklama kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Güldür Güldür Show da Varank'ın açıklamasının ardından programında "Türkler uzaya giderse" konusunu esprili bir dille işledi.

Bakan Varank'ın açıklamasından bir ay sonra Türkiye Uzay Ajansı, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu için başvuruları almaya başladı. Binlerce başvurunun ardından zorlu testlerden geçen Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever Türk uzay yolcuları olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TEKNOFEST 2023'te Gezeravcı ve Atasever'i Türkiye'ye tanıttı.

Bursa'dan milletvekili adayı olan Varank, Güldür Güldür Show'un Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelen gösterisini takip etti.

Ali Sunal'ın moderatörlüğünü yaptığı komedi programını izleyen Varank, gösterinin ardından kulise geçti. Varank, burada sanatçıları ve Sunal'ı tebrik etti. Varank, BKM'nin kurucusu Yılmaz Erdoğan ile de telefonda görüşerek çalışmalarında başarılar diledi.

Yağışlı ve soğuk havaya rağmen açık hava sahnesini dolduran Bursalılar, sürpriz bir şekilde gösteriyi izlemeye gelen Varank ile fotoğraf çektirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da Varank'a eşlik etti.

Bir BKM yapımı olan Güldür Güldür Show, ilk olarak 2013 yılında yayınlanmaya başladı. Sunuculuğunu Ali Sunal'ın yaptığı komedi şovu, Türkiye'nin gündemindeki konuları esprili bir dille işliyor.

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