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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudanlı orgeneral ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudanlı orgeneral ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah Abdurrahman el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Sudan'daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Sudan'daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti.

Kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması halinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden Erdoğan, Sudan halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen Birleşmiş Milletler'le temas halinde çabalarına devam edeceklerini belirtti.

Görüşmede, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ve güvenliğine ilişkin konular da ele alındı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü. Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

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