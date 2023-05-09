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9 Mayıs 2023 altın fırladı! İslam Memiş kritik üç hafta dedi uyardı: Hamle yapmak gerekir

9 Mayıs 2023 altın fırladı! İslam Memiş kritik üç hafta dedi uyardı: Hamle yapmak gerekir

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.Bugün gram altın 1.271 liradan alıcı buluyor. Uzmanlar uyarıyor ekran fiyatı ile piyasa fiyatı bambaşka...İslam Memiş üç haftaya dikkat çekti. Önce çekilme olacak ardından...

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Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişelerini törpülediğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini bir süre bu seviyede tutacağına yönelik beklentilerin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

9 Mayıs 2023 altın ne kadar?

Gram altın 1.271,25-1.271,51

Çeyrek altın 2.247,00-2.305,00

Yarım altın 4.535,00-4.624,00

Cumhuriyet altını 9.220,00-9.359,00

İslam Memiş'ten çok kritik uyarı: Üç haftaya dikkat

İslam Memiş yaptığı son açıklamada şunları kaydetti:

"Piyasalarda ciddi dalgalanma var. Bu süreçte ciddi belirsizlik süreci olacak. Bu haftaya dikkat edin. Sert dalgalanma olacak al-sat yapmayın. Gram tarafında durum stabil.  Yatırımcısı ons tarafta bir fırsat yakalayacak. 1960 dolar seviyesini önemsediğimden bahsetmiştim. Altının ons fiyatındaki düşüşler 1910 dolar seviyesine kadar devam edebilir.

1910 dolar karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa hamle yapmak gerekiyor. Üç hafta içinde bir yön kırılması gerçekleşecektir. Geri çekilme ile yeni hamle yapılabilir. Sert geri çekilmeler ile birlikte altın fiyatları bu kez 2070 dolar seviyelerini hedef alacaktır. "

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