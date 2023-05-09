BIST 4.617
DOLAR 19,51
EURO 21,43
ALTIN 1.271,52
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da polisi alarma geçiren olay! Rahatlığı pahalıya patladı

Adana'da polisi alarma geçiren olay! Rahatlığı pahalıya patladı

ADANA'da makine alıp satım yapan bir kişinin, 1 milyon 554 bin lira parasını otomobiline bırakıp arkadaşlarıyla gezintiye çıkması pahalıya patladı. Otomobilin camını kıran şüpheli veya şüpheliler bütün parayı çalarak kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Abone ol

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, makine alıp satımı yapan Çetin Mehmetcan Demirdelen bankaya gelerek 1 milyon 554 bin lira para çekti. Demirdelen, çantaya koyduğu parayı da otomobiline bırakıp arkadaşlarıyla gezmeye çıktı.

Bir süre sonra geri gelen şahıs camın kırık olduğunu görünce otomobile yaklaştığında çantanın da olmadığını fark edip polise haber verdi. Olay yerine gelen polis otomobilde parmak için çalışması yaptı.

Demirdelen ise 1 milyon 554 bin lirasının çalınmasının şokuyla olup biteni izledi.

Polis şüpheli veya şüphelileri tespit edip yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da hasarlı binanın çöken duvarının altında kalan kişi öldü
Malatya'da hasarlı binanın çöken duvarının altında kalan kişi öldü
9 Mayıs 2023 dolarda sessiz yükseliş! Bitcoin ve Euro'da son durum ne?Evren Devrim Zelyut ihtimalleri paylaştı
9 Mayıs 2023 dolarda sessiz yükseliş! Bitcoin ve Euro'da son durum ne?Evren Devrim Zelyut ihtimalleri paylaştı
Kemal Kılıçdaroğlu, 'Karı gibi...' pankartına mutfaktan fotoğraf paylaşarak yanıt verdi
Kemal Kılıçdaroğlu, 'Karı gibi...' pankartına mutfaktan fotoğraf paylaşarak yanıt verdi
New York'ta Jordan Neely için düzenlenen anma etkinliğinde bir gazeteci gözaltına alındı
New York'ta Jordan Neely için düzenlenen anma etkinliğinde bir gazeteci gözaltına alındı
Kandil'in destek mesajları! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken PKK açıklaması
Kandil'in destek mesajları! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken PKK açıklaması
Japonya Kovid-19'u mevsimsel grip kategorisine aldı
Japonya Kovid-19'u mevsimsel grip kategorisine aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hüseyin Amca'ya telefon: "Pazar günü bir hesap sormamız lazım"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hüseyin Amca'ya telefon: "Pazar günü bir hesap sormamız lazım"
Kazakistan’dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye’ye gönderildi
Kazakistan’dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye’ye gönderildi
THY’nin Ağrı-İstanbul seferinde bagaj krizi
THY’nin Ağrı-İstanbul seferinde bagaj krizi
14 Mayıs seçimlerinin oy pusulalarının basımı tamamlandı
14 Mayıs seçimlerinin oy pusulalarının basımı tamamlandı
Biden, düşük ücretler nedeniyle greve giden Hollywood senaristlerine destek verdi
Biden, düşük ücretler nedeniyle greve giden Hollywood senaristlerine destek verdi
Fatih Portakal'dan Serdar Ortaç'a ağır sözler! Bakan Nureddin Nebati için şarkı söyledi diye...
Fatih Portakal'dan Serdar Ortaç'a ağır sözler! Bakan Nureddin Nebati için şarkı söyledi diye...