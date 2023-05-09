Adana'da polisi alarma geçiren olay! Rahatlığı pahalıya patladı

ADANA'da makine alıp satım yapan bir kişinin, 1 milyon 554 bin lira parasını otomobiline bırakıp arkadaşlarıyla gezintiye çıkması pahalıya patladı. Otomobilin camını kıran şüpheli veya şüpheliler bütün parayı çalarak kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, makine alıp satımı yapan Çetin Mehmetcan Demirdelen bankaya gelerek 1 milyon 554 bin lira para çekti. Demirdelen, çantaya koyduğu parayı da otomobiline bırakıp arkadaşlarıyla gezmeye çıktı.

Bir süre sonra geri gelen şahıs camın kırık olduğunu görünce otomobile yaklaştığında çantanın da olmadığını fark edip polise haber verdi. Olay yerine gelen polis otomobilde parmak için çalışması yaptı.

Demirdelen ise 1 milyon 554 bin lirasının çalınmasının şokuyla olup biteni izledi.

Polis şüpheli veya şüphelileri tespit edip yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.