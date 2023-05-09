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Kemal Kılıçdaroğlu, 'Karı gibi...' pankartına mutfaktan fotoğraf paylaşarak yanıt verdi

Kemal Kılıçdaroğlu, 'Karı gibi...' pankartına mutfaktan fotoğraf paylaşarak yanıt verdi

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında açılan bir pankarta yine mutfaktan fotoğraf paylaşarak yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı Meral Akşener de yorumladı.

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Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu adına açılan bir pankart gündem olmuştu. Pankartta "Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider istiyoruz." ifadeleri yer almıştı. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu pankarta yine mutfaktan çektiği bir fotoğrafla yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde İyi Parti Lideri Meral Akşener ve eşi Tuncay Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile Selvi Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Tuncer Akşener ile birlikte mutfakta çay doldururken çekilen fotoğrafı paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "Biz hayatı paylaşmaktan gurur duyarız. Alın şimdi bu fotoğrafı pankartınıza koyun. Sevgili genç mütedeyyin kadınlar, size aylarca “kazanımlarınızı kaybedersiniz” propagandası yapanlar, tüm haklarınızı 3-5 oya sattılar. Bay Kemal asla kazanımlara dokunmaz" dedi.

Akşener: Gurur duyuyorum

İyi Parti Lideri Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını kendi hesabından alıntılayarak fotoğrafa yorum yaptı.

Akşener "13. Cumhurbaşkanımız Kemal Bey ve eşimi mutfakta görmekten ben de gurur duyuyorum. Çünkü “Kadın işi” “erkek işi” yoktur. “İnsan işi” vardır, paylaşmak vardır, yardımlaşmak vardır. Unutturmaya çalışanlara 14 Mayıs’ta hep birlikte hatırlatacağız" dedi.

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