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Kazakistan’dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye’ye gönderildi

Kazakistan’dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye’ye gönderildi

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Kazakistan’daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul’a gönderildi.

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Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği tarafından gece muhafaza edilen oy torbaları, diplomatik kuryelerin eşliğinde sabaha karşı havalimanına taşındı.

Burada Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul seferini gerçekleştirecek uçağına konulan oy torbaları Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Kazakistan’daki 6 bin 106 Türk seçmen için 4-7 Mayıs tarihlerinde Astana Büyükelçiliği ile Almatı ve Aktau’daki Başkonsolosluklarda sandıklar kurulmuştu.

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