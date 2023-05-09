BIST 4.562
DOLAR 19,51
EURO 21,45
ALTIN 1.271,54
HABER /  DÜNYA

Şili ve Peru sınırında mahsur kalan 115 Venezuelalı göçmen ülkeye geri getirildi

Şili ve Peru sınırında mahsur kalan 115 Venezuelalı göçmen ülkeye geri getirildi

Şili ve Peru sınırında, zor koşullar altında haftalardır mahsur kalan Venezuelalı 115 göçmen gönderilen uçakla ülkelerine geri getirildi.

Abone ol

Şili'nin başkenti Santiago'ya yaklaşık 2 bin kilometre kuzeyindeki Arica kentinden kalkan ve Venezuelalı göçmenleri taşıyan uçak Karakas'taki Simon Bolivar Havalimanı'na indi.

Venezuela ile Şili makamlarının diplomasi çabaları sonucu 115 Venezuelalı göçmenin ülkeye sorunsuz getirildiği bildirildi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Venezuelalı göçmenlerin ülkelerine dönmesinin memnuniyeti verici olduğunu ve bunun diplomatik zafer anlamına geldiğini söyledi.


Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil de anavatana dönüş kapsamında şimdiye kadar 30 bin Venezuelalı yurttaşın ülkeye geri getirildiğini belirtti.

Şili ve Peru sınırında haftalardır çok zor zamanlardan geçtiklerini hatırlatan göçmenlerden Juri Gil, ülkesine geri döndüğü için son derece mutlu olduğunu kaydetti.

32 yaşındaki David Molina da ülkeye yeniden ayak bastıkları için sevincini dile getirerek, "Şili yasaları bizim için ağırlaştı ve geri dönmek zorunda kaldık." ifadesini kullandı.

Havalimanında yiyecek ikramında bulunulan Venezuelalılar, daha sonra otobüslerle kalacakları yerlere götürüldü.

Başta Venezuelalılar olmak üzere yüzlerce göçmen, Şili devletinin göçmenlik kontrollerini sıkılaştırması üzerine Şili'yi terk etmenin yollarını aramaya başladı.

Peru Başbakanı Alberto Otarola, 4 Mayıs'taki açıklamasında, ülkeye yasa dışı yollardan giren ve belgesiz olan göçmenlerin sınır dışı edileceğini bildirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
TFF, depremzedeler için gösteri maçı düzenleyecek
TFF, depremzedeler için gösteri maçı düzenleyecek
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye Davutoğlu Babacan yanıtı
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye Davutoğlu Babacan yanıtı
İzmir'de eşini öldüren adam jandarmaya teslim oldu
İzmir'de eşini öldüren adam jandarmaya teslim oldu
Sosyal medyaya damga vurdu! Maçın yıldızı Icardi'den gece yarısı Türkçe paylaşım
Sosyal medyaya damga vurdu! Maçın yıldızı Icardi'den gece yarısı Türkçe paylaşım
Milyonlarca EYT'linin beklediği haber! Ödemeler bugün yapılacak
Milyonlarca EYT'linin beklediği haber! Ödemeler bugün yapılacak
İsrail savaş uçakları, Gazze'ye bir dizi hava saldırısı düzenledi
İsrail savaş uçakları, Gazze'ye bir dizi hava saldırısı düzenledi
Malatya’da baraka yandı: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Malatya’da baraka yandı: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsveçli mevkidaşı ile Londra'da görüştü
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsveçli mevkidaşı ile Londra'da görüştü
Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı başladı
Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı başladı
İsrail, ABD ile normalleşme anlaşmalarının genişletilmesi imkanlarını görüştü
İsrail, ABD ile normalleşme anlaşmalarının genişletilmesi imkanlarını görüştü
Annelerini kaybeden 2,5 aylık sevimli ayılar barınağın yeni maskotları oldu
Annelerini kaybeden 2,5 aylık sevimli ayılar barınağın yeni maskotları oldu
ÜNİLİG Badminton Süper Lig müsabakaları başladı
ÜNİLİG Badminton Süper Lig müsabakaları başladı