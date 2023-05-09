İsrail, ABD ile normalleşme anlaşmalarının genişletilmesi imkanlarını görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Amerikalı mevkidaşı Anthony Blinken ile İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmalarının "genişletilmesi" konusunu görüştü.

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İsrail Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Cohen ile Blinken arasındaki telefon görüşmesinde son bölgesel gelişmeler ele alındı.

Blinken'e İsrail'in bölgesel istikrarı güçlendirmek hedefiyle son dönemde yaptığı faaliyetler hakkında bilgi veren Cohen, ABD'li mevkidaşı ile genişletilmesi hedefli daha fazla normalleşme adımlarına ilişkin konuları tartıştı.

İkili ayrıca, Abraham Anlaşmalarının derinleştirilmesi ve Negev Forumu düzenlenmesine dair konularda görüş alışverişinde bulundu, ABD, İsrail ilişkilerinin güçlendirilmesine bağlı olduklarını ve iki ülke arasındaki stratejik ittifakın önemini vurguladı.

Açıklamada, Cohen'in daha önce Kudüs'teki ofisinde ABD Uluslararası Enerji İşleri Özel Koordinatörü Amos Hochstein ile bir araya geldiği ve kendisiyle bölgedeki siyasi hareketliliğe ivme kazandırılması imkanlarını görüştüğüne işaret edildi.

Bölgede Arap - İsrail normalleşmesine ilişkin adımlar çerçevesinde, Suudi Arabistan ile İsrail normalleşmesi beklentileri hakkında dün ülkenin resmi medyasında, 2023 yılında iki ülke arasında böyle bir gelişme beklenmediği yorumu yapılmıştı.