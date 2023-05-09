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Benzin ve motorine çifte zam geldi! İşte zamlı 9 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları...

Benzin ve motorine çifte zam geldi! İşte zamlı 9 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları...

Benzin ve motorinde indirim dönemi bitti çifte zam geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 43 kuruş, motorinin ise 66 kuruş arttı. Zammın ardından benzinin litresi 20 liranın üzerine, motorinin ise 19 liranın üzerine çıktı.

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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki oynaklıkla birlikte akaryakıt fiyatları da sürekli değişim göstermeye devam ediyor. Akaryakıta son dönemde gelen indirimlerin ardından bu kez çifte zam geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 43 kuruş, motorinin ise 66 kuruş arttı.

Zamlı benzin ve motorin fiyatları...

Zammın ardından benzinin fiyatı İstanbul'da 19 lira 81 kuruşa, Ankara'da 20 lira 16 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 14 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 18 lira 63 kuruşa, Ankara'da 19 liraya, İzmir'de 19 lira 4 kuruşa çıktı.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 19,67 TL
Motorin fiyatı: 18,57 TL

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 19,71 TL
Motorin fiyatı: 18,63 TL 

Ankara
Benzin fiyatı: 20,08 TL
Motorin fiyatı: 18,98 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 20,06 TL
Motorin fiyatı: 19,05 TL

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