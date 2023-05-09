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Muharrem İnce: Millet İttifakı çekilsin beni desteklesinler seçim garanti

Muharrem İnce: Millet İttifakı çekilsin beni desteklesinler seçim garanti

Kendisine yönelik 'oyları bölme' suçlamasını kabul etmeyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın kendisini desteklemesi durumunda seçimi garanti kazanacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya Konyaaltı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde partililere seslendi. İnce, konuşmasında kentin tarım ve turizmine yönelik değerlendirme yaptığı sırada mikrofonunun sesi kesildi.

Konuşmasına bir süre ara veren İnce, kesintinin sona ermesini bekledi.

Seçim sürecinde 45 gündür çeşitli iftiralarla karşı karşıya olduğunu anlatan İnce, "Hepsi hikaye, vız gelir, tırıs gider. Onlarla ilgilenmiyorum. Muharrem İnce'nin abdestinden şüphesi yok. Merak etmeyin. Onlar alçak FETÖ'cülerin, bit yavrusunun işleri. Onlar bit yavrusu. Onlar bunu yapsınlar önemli değil" diye konuştu.

"Millet İttifakı çekilsin beni desteklesinler, seçim garanti"

Seçimin, demokrasi şöleni olduğunu ifade eden İnce, şöyle devam etti:

Miting alanındaki partililerden kendisine oy verilmesi için 3 yakınlarını ikna etmelerini isteyen İnce'ye, partililerden bazıları AK Partili aile fertlerini ikna ettiklerini söyledi.

Bunun üzerine İnce, "Bana diyorlar ki 'Sen Millet İttifakı'nın oyunu bölüyorsun.' Ben Cumhur İttifakı'nın oyunu bölüyormuşum. Bana yanlış söylüyorlar bunlar. Bence Millet İttifakı çekilsin beni desteklesinler, seçim garanti.

Bak Millet İttifakı'nın oyları kemik zaten. Burada ayrı yol, üçüncü yol var. Bunlar size gelmiyor. Bunlar AK Parti'den buraya gelmiş. Gelin çekilin beni destekleyin. Hadi buradan yürüyelim."

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