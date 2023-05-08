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Trabzonspor, Ankaragücü'nü mağlup etti

Trabzonspor, Ankaragücü'nü mağlup etti

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü karşısında 2-0 kazanarak 5 maç aranın ardından kazandı.

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Süper Lig’de 33. hafta maçında Nenad Bjeclia yönetimindeki Trabzonspor ile Tolunay Kafkası’ın ekibi Ankaragücü, hakem Erkan Özdamar yönetiminde Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, Umut'un golleriyle galip

Mücadele bordo-mavili takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 62. dakikalarda Umut Bozok kaydetti.

Ankaragücü'nda Kitsiou kırmızı kart görürken pozisyona itiraz eden Ankaragücü teknik direktörü Tolunay Kafkas da kırmızı kart gördü.

Bjelica ilk kez kazandı

Süper Lig’de Nenad Bjelica yönetiminde ilk kez kazanan ve 5 maç aranın ardından galip gelen Trabzonspor 48 puana yükseldi. Kasımpaşa beraberliğinin ardından Trabzonspor’a mağlup olan Ankaragücü 35 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor dev maçta Fenerbahçe’yle karşılaşacak. Ankaragücü ise Antalyaspor’u konuk edecek.

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