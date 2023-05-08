Haymana Mutabakatı Heyeti'nden Milli görüşçülere çağrı: Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğiz

Saadet Partisi'nin içerisinde bulunan Haymana Mutabakatı Heyeti, yeni yayınladığı bildiride "CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceğiz. Bizler celladına âşık olan gafillerden olmayacağız" ifadelerine yer verildi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakanlık ve vekil vaadiyle etrafında topladığı partiler arasında yaşananlar ise şaşırtmaya devam ediyor.

Milletvekili genel seçimlerine CHP listelerinden giren Saadet Partisi kendi içinde ikiye bölündü..

"CHP ve Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceğiz"

Daha önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklamasına tepki gösteren Haymana Mutabakatı Heyeti'nden seçime 6 gün kala yeni bir bildiri geldi..

Milli görüşçülere çağrı yapan heyet, CHP ve Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceklerini duyurdu.

"Kılıçdaroğlu'nun partimizin önünde aday gösterildiğinde de tavrımızı net bir şekilde ortaya koymuştuk"

"Millî Görüş Hareketi bu milletin aslı, kendisi, özü, inancı, tarihi ve ruh köküdür. Milletimiz var oldukça, Millî Görüş var olmaya devam edecektir" denilen bildiride şu ifadelere yer verildi:

Kuvveti üstün tutan anlayışın son 300 yıldır zulüm üzerine kurmuş olduğu düzeni çökmektedir.

Ülkemiz tamda böyle küresel kaos ve dönüşüm arifesinde en kritik seçimlerinden birine doğru gitmektedir. Millî Görüş, inancımızın gereği ülkemizin ve milletimizin en yüksek maslahatlarını gözetmek durumundadır.

Haymana Mutabakatı Heyeti 14-16 ve 29 Nisan 2023 tarihlerinde toplanmış ve son gelişmeleri değerlendirmiştir.

Yapılan müzakereler sonucunda seçimler ve seçimler sonrası ile ilgili bazı kararlar almıştır.

Haymana Mutabakatı Heyeti olarak Saadet Partimizin CHP ile bütünleşik bir görüntü vermesi ve Sn. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının Saadet Partisi genel merkezi önünde açıklanmasının partimizin yok oluş sürecini başlattığını, bu yapılanların Millî Görüş davasından vazgeçmek anlamı taşıdığını düşündüğümüzü en net bir şekilde ortaya koymuştuk.

"Mücahit Kılıçdaroğlu' tanımlamasına şiddetle karşıyız"

Şimdi de Sn. Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesini adeta dini bir vecibeymiş gibi tabana ve teşkilata dayatılmasını daha kötüsü "mücahit Kılıçdaroğlu" tamlamasının seçmenimize ezberletilmeye çalışılmasını tam anlamıyla bir cehalet ve siyaset bilmezlik olarak değerlendiriyor ve sorumlularını şiddetle kınıyoruz.

Heyetimiz bu açıklama ile iki maddelik kararının kamuoyuna duyurulmasına karar vermiştir.

Buna göre:

1. Haymana Mutabakatı Heyeti, İcra Kurulu'nu seçimlerden sonra nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda çalışma yapması için tam yetkili olarak görevlendirmiştir.

2. Heyetimizin çalışmalarını takip eden gerçek Millî Görüşçü kardeşlerimize seçimler ile ilgili tavsiyemiz şudur: CHP ve Sn. Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceğiz. Bizler celladına âşık olan gafillerden olmayacağız. Bundan sonrasını ise gündelik veya mevsimlik politik dedikodulara, sosyal medya palavralarına ve sahte anketlerin yönlendirme operasyonlarına kulak asmadan, kınayanların kınamasına itibar etmeden, ne yapmanız gerektiği konusunu kalbinize ve vicdanınıza danışmanızı ve ona göre hareket etmenizi tavsiye ederiz.

Bu vesile ile yapılacak olan seçimlerin ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini diler, bütün kamuoyuna saygılarımızı sunarız.