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Şampiyonlar Ligi'nde 2 dev maç şifresiz yayınlanacak

Şampiyonlar Ligi'nde 2 dev maç şifresiz yayınlanacak

Yarın oynanacak Real Madrid-Manchester City ve 10 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Milan-Inter Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçları TV8,5 ekranından şifresiz yayınlayacak.

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TV8,5 Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını şifresiz ekranlara getireceğini duyurdu.

RTÜK kuralları gereği bu mücadeleleri şifresiz yayınlayacak TV8,5, açılışı Salı günü oynanacak Real Madrid-Manchester City maçıyla yapıyor. Salı günü 22.00’den itibaren bu mücadeleyi TV8,5 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ikinci maçında Milan ile Inter kozlarını paylaşacak. Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter, Milan karşısında ilk maçta avantajı elde etmeye çalışacak. Milan ile Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı, Çarşamba 22.00’den itibaren TV8,5’ta.

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