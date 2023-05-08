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MTB Eliminatör Dünya Kupası, BMX Supercross Dünya Kupası ve BMX Avrupa Kupası yine Sakarya'da

MTB Eliminatör Dünya Kupası, BMX Supercross Dünya Kupası ve BMX Avrupa Kupası yine Sakarya'da

MTB Eliminatör Dünya Kupası, BMX Supercross Dünya Kupası ve BMX Avrupa Kupası’nın koşulacağı kupa heyecanı 17 Mayıs’ta Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde başlıyor.

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda sporseverlerin beklediği güzel haberi paylaştı. Yüce, Dünya ve Avrupa kupalarının yer aldığı bisiklet yarışı heyecanının 17 Mayıs’ta başlayacağını açıklayarak dünyaya katılım çağrısı yaptı.

Herkesin beklediği takvimi paylaşan Yüce MTB Eliminatör Dünya Kupası, BMX Supercross Dünya Kupası ve BMX Avrupa Kupası programları boyunca Bisiklet Festivali düzenleneceğini ve yaklaşık 20 günlük takvimin büyük bir coşkuya sahne olacağını söyledi. Yarışlar, etkinlikler, çekilişlerin yer alacağı nefeslerin tutulacağı festivale dünyanın dört bir yanından katılım beklediklerini ifade etti.

Başkan Yüce, “Geri sayıma başlıyoruz. Bisiklet sporunun kalbinin atacağı yarışlara; dünyanın en donanımlı ve en fonksiyonel bisiklet parkuru olan Ayçiçek Bisiklet Vadimizde ev sahipliği yapacağız. Ülkemizden ve dünyadan pek çok sporcuyu, sporseveri, yerli ve yabancı basın mensubunu ağırlayacağımız Dünya Bisiklet Şehri Sakarya’mızda; 17 Mayıs- 11 Haziran 2023 tarihleri arasında Bisiklet Festivalimizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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