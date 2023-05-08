İstanbul'da hırsızlık çetesi yakalandı: 4 kadın gözaltında

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde evden hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 kadın şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul’un Zeytinburnu, Kadıköy, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde toplamda 7 ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 kadın şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla Esenyurt’ta yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler, Küçükçekmece ilçesinde 2 evden hırsızlık, Zeytinburnu ilçesinde 2 evden hırsızlık, Başakşehir ilçesinde 1 evden hırsızlık, Kadıköy ilçesinde 1 evden hırsızlık olmak üzere toplam 7 ayrı evden hırsızlık olayının faillerini çevrede bulunan güvenlik kameraları sayesinde tespit etti.

Kimlikleri tespit edilen 58 adet suç kaydı ve 1 aranması olan H.Ç., 18 adet suç kaydı olan N. Ç., 8 adet suç kaydı bulunan Z. Ç. ve 29 adet suç kaydı bulunan H. T. İsimli 4 şüpheli kadın şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildiği öğrenildi.