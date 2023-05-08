Erzurum Emniyeti, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu yapıyor

ERZURUM'da taşlı saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu hakkında 'izinsiz miting' yaptığı iddiasıyla polis tarafından tutanak tutuldu. Emniyetin ilerleyen saatlerde suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Erzurum'un ardından gittiği Sivas'ta yaptığı halk buluşması hakkında tutanak tutuldu. İmamoğlu'nun açıklama yaptığı Mevlana Mahallesi Mevlana Meydanının 'miting için güvenlik açısından uygun olmadığı ve bu nedenle mitinge izin verilmediği' öne sürüldü.

Verilen alanın dışında miting...

Gazete Duvar'da yer alan habere göre emniyet tarafından tutulan tutanakta, Merkez İlçe Seçim Kurulunca alınan kararda miting alanının Hükümet Meydanı olduğu ve izin verilen alan dışında miting yapıldığı gerekçe gösterildi. Öte yandan, ilerleyen saatlerde suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.