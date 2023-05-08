BIST 4.520
DOLAR 19,50
EURO 21,53
ALTIN 1.268,21
HABER /  SPOR

Spor Toto 1. Lig'de 37. haftanın programı açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 37. haftanın programı açıklandı

Ligde tüm maçlar 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de oynanacak

Abone ol

Spor Toto 1. Lig'de 37. haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde tüm maçlar 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de oynanacak.

Ligde 37. haftanın programı şöyle:

Yılport Samsunspor-Bodrumspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Dyorex Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)

Tuzlaspor-Manisa FK (Sancaktepe 15 Temmuz)

Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)

Pendikspor-Beyçimento Bandırmaspor (Pendik)

Altınordu-Erzurumspor FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'de konuştu: 14 Mayıs sabahı bunların limona ihtiyacı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'de konuştu: 14 Mayıs sabahı bunların limona ihtiyacı olacak
Depremden etkilenen Hatay'da sandıkların kurulacağı konteynerler hazır
Depremden etkilenen Hatay'da sandıkların kurulacağı konteynerler hazır
Ezgi Mola kiminle evleniyor, sevgilisi kim? Mustafa Aksakallı kimdir, ne iş yapıyor?
Ezgi Mola kiminle evleniyor, sevgilisi kim? Mustafa Aksakallı kimdir, ne iş yapıyor?
Sidney'de Charles'ın taç giyme töreninde Opera Binası'nın aydınlatılmaması tartışma yarattı
Sidney'de Charles'ın taç giyme töreninde Opera Binası'nın aydınlatılmaması tartışma yarattı
Peugeot Türkiye'deki en yüksek satış sayısına ulaştı
Peugeot Türkiye'deki en yüksek satış sayısına ulaştı
Dünya Etnospor Konfederasyonunun "Bahçemde Şenlik Var" etkinlikleri başladı
Dünya Etnospor Konfederasyonunun "Bahçemde Şenlik Var" etkinlikleri başladı
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde de provokasyon girişimi! "Memur bey, götürün"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde de provokasyon girişimi! "Memur bey, götürün"
ÜNİLİG Atletizm Türkiye Şampiyonası bitti. İşte şampiyon üniversiteler
ÜNİLİG Atletizm Türkiye Şampiyonası bitti. İşte şampiyon üniversiteler
AB: İsrail'in Avrupa Günü resepsiyonu için görevlendirdiği Bakan'ın görüşlerini desteklemiyoruz
AB: İsrail'in Avrupa Günü resepsiyonu için görevlendirdiği Bakan'ın görüşlerini desteklemiyoruz
14 Mayıs seçimlerinde kaç seçmen ilk kez oy kullanacak resmi rakam açıklandı
14 Mayıs seçimlerinde kaç seçmen ilk kez oy kullanacak resmi rakam açıklandı
Fenerbahçe'de flaş gelişme: Ali Koç, Jorge Jesus ile bir araya geldi! Ayrılık kararı...
Fenerbahçe'de flaş gelişme: Ali Koç, Jorge Jesus ile bir araya geldi! Ayrılık kararı...
Yeni Türk zırhlı aracı AKREP II seri üretime hazırlanıyor
Yeni Türk zırhlı aracı AKREP II seri üretime hazırlanıyor