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AB: İsrail'in Avrupa Günü resepsiyonu için görevlendirdiği Bakan'ın görüşlerini desteklemiyoruz

AB: İsrail'in Avrupa Günü resepsiyonu için görevlendirdiği Bakan'ın görüşlerini desteklemiyoruz

Avrupa Birliği (AB), İsrail'de düzenlenecek Avrupa Günü resepsiyonunda görevlendirilen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in görüşlerini desteklemediğini, bu nedenle resepsiyonla ilgili durumun çözümü için çalıştığını duyurdu.

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AB Komisyonu sözcüsü Peter Stano, AB'nin İsrail hükümeti Genel Sekreterliğine gönderdiği mektupta, aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir'in 9 Mayıs Avrupa Günü'nde düzenlenecek resepsiyonda konuşma yapmak üzere görevlendirilmesine karşı çıkmasıyla ilgili iddialara yanıt verdi.

Stano, "Şu anda durumun nasıl çözüleceğini hem kendi içimizde hem de üye devletlerimizle istişare ediyoruz çünkü Ben-Gvir'in siyasi görüşlerini desteklemiyoruz. Partisinin siyasi görüşlerini de desteklemiyoruz. Onların görüşleri AB'nin savunduğu ve inandığı tüm değer ve ilkelerle çelişmektedir." ifadelerini kullandı.

İsrail siyasetinde "Yahudi üstünlükçü" siyasetiyle tanınan aşırı sağcı Ben-Gvir uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" şeklinde adlandırılıyor.

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