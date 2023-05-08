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Sırbistan genelindeki 1800 okulda 2'şer polis görevlendirildi

Sırbistan genelindeki 1800 okulda 2'şer polis görevlendirildi

Batı Balkan ülkesi Sırbistan'daki 1800 okulda bu sabah itibarıyla 2'şer polis görev yapmaya başladı.

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlköğretim Okulu'nda, 3 Mayıs'ta 14 yaşındaki öğrencinin saldırısı sonucu 9 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından eğitim ve öğretim kurumlarındaki güvenlik artırıldı.

Ülkenin güneyindeki Niş kentinde bulunan Njegos İlköğretim Okulu Müdürü Bojan Krstic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren 1800 okulda 2'şer polis tüm gün nöbet tutacak. Daha önce polisler kontrole geliyordu, şimdi okulda ders devam ettiği sürece burada olacaklar." dedi.

Güvenlik tedbirlerinin ne kadar süreceğine dair bilgilendirilmediklerini aktaran Krstic, ailelerin de daha huzurlu hissettiğini belirtti.

Bu arada, yerel medyada yer alan haberlerde, polislerin meydan, sokak, tren ve otobüs durakları gibi halkın çok olduğu yerlerde de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı ise 9 kişinin öldüğü silahlı saldırının yaşandığı Vladislav Ribnikar İlköğretim Okulu’nun girişinde bu sabah 4 polisin bulunduğunu ifade ederek, bu okuldaki eğitime çarşamba günü devam edileceğini açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de dün, polislerin her okulda görev yapacağını, silahlı ve hazırlıklı olacaklarını duyurmuştu.

- Sırbistan'da iki silahlı saldırı

Başkentte 3 Mayıs'ta Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K'nin silahlı saldırısında 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Okuldaki saldırıda bir öğretmen ve 6 öğrenci yaralanırken, olayın faili K.K'nin saldırıyı 1 aydır planladığı ortaya çıkmıştı.

Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra da 21 yaşındaki saldırgan U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa rastgele ateş edip 8 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Sırbistan'da 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan 2 silahlı saldırının ardından ulusal yas ilan edilmişti.

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