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Mersin'de Allegra Ensemble rüzgarı esecek

Mersin'de Allegra Ensemble rüzgarı esecek

Dünya müziğinin farklı renklerini yorumlayan ve İtalyanca "Neşeli Topluluk" anlamına gelen Allegra Ensemble grubu, Mersin'de sahne alacak.

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Mersin Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, "Bi' Dünya Müzik" sloganıyla yola çıkan grubun konseri, 9 Mayıs saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde düzenlenecek.

Konserde türküler, tangolar, müzikaller, fadolar, şansonlar ve caz parçaları, klasik müzik enstrümanlarıyla çok sesli icra edilecek.

Allegra Ensemble, müzik düzenlemelerini Osman İşmen'in yaptığı, soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, 1. Keman Ümmiye Özdem, 2. Keman Şenzelita Aykanat, Viyola Melda Sak, Viyolonsel Hande Ulutaş, Flüt-Mandolin Müjde Akden, Piyano Gülriz Tunca ve Perküsyon Irmak Tokgöz'ün bulunduğu 8 kadın sanatçıdan oluşuyor.

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