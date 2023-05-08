Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen zaten seçim kazanamayacaksın ki, sen ciddi manada zavallısın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'de vatandaşlarla buluştu. Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan "Bay bay Kemal sen Londra'daki tefecilere git avucunu yalayacaksın. Onlardan sana yar olmaz. Ama sen zaten seçim kazanamayacaksın ki. Sen ciddi manada zavallısın." dedi.

Abone ol

Seçimlere 6 gün kala Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingleri hız kesmeden devam ediyor. Erdoğan bugün Kırklareli'de vatandaşlarla buluştu. Erdoğan’ın konuşmasından başlıklar şöyle:

"Dergi kapaklarından parmak sallayanların tehditleri sökmez"

İradelerinize böyle sahip çıktığınız sürece dergi kapaklarından millete parmak sallayanların tehditleri sökmez. Pınarhisar'da haksız yere tutulduğumuz o günleri istişare ile geçen okul olarak gördük. Darbecilerin milletimizle bağımızı kopartmak için bizi attıkları o zindan yeni dönemin ilk adımı oldu.

"Seçim bitince vaat bohçasının ağzını bağlayıp sandığa koyuyorlar"

Biz takoz siyasetine ve sabotaj siyasetine teslim olmadık. Bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Milletimize hizmetkar olmak için daha fazla ter dökeceğiz. Pazar gününe kadar kapı kapı dolaşacağız. Seçim dönemi kimileri için bol keseden vaat dağıtma dönemidir. Doğruluğuna yanlışlığına bakmadan vaatleri savururlar. Çiftçiye bedava traktör dediler. Suyu, elektriği ücretsiz yapacağız dediler. Bunlar ne suyu ne otobüsleri bedava yapmadılar. Akıllarına gelen her şeyi söylerler. Hele bay bay Kemal.... Seçim bitince vaat bohçasının ağzını bağlayıp sandığa koyuyorlar. Bu eski Türkiye'nin siyasetçi modelidir. Biz seçim meydanlarında ne diyorsak onu hayata geçiririz. EYT'de 2 milyon 250 bin insanımızın talebini karşıladık. Milletimizin 60 yıllık hayali olan yerli aracımız Togg'u yollara uğurladık. Bay bay Kemal ve ortaklarının böyle gaz yok dedikleri Karadeniz gazımızı getirdik. Bu ayki doğal gaz kullanımını ücretsiz yaptık. Bizde yalan yok. Bir sene boyunca 25 metreküplük doğal gaz bedelini faturalardan düşeceğiz. Bay bay Kemal gibi Londra'daki tefecilerden para dilenmeyeceğiz. Ülkemiz ekonomisini IMF komiserlerine teslim etmeyeceğiz.

"Sen zaten seçimi kazanamayacaksın"

Bay bay Kemal sen Londra'daki tefecilere git avucunu yalayacaksın. Onlardan sana yar olmaz. Ama sen zaten seçim kazanamayacaksın ki. Sen ciddi manada zavallısın. Onun gibi gizli gizli buluşup sözler vermeyeceğiz.

Ne söylediler ki aldandın...Biz altyapı üst yapıyı Londra tefecilerinden aldıklarımız ile mi yaptık? Çanakkale Köprüsü abide değil mi? Millete hizmet gönül ve aşk işidir. Bunun için de yürek, bilek gerekir. Aşkı olmayandan derdi olmayandan ufku olmayandan ne bu ülkeye ne bu millete hayır gelir.

"Gelirken gördüm rezalet"

Bizim vaadimiz açık milletimizin hangi meselesi varsa biz çözeriz. Kira meselesini de çarşı pazardaki fiyat artışlarını da biz yoluna koyarız. Bay bay kemal senin belediye başkanın Kırklareli'ye ne yaptı? Gelirken yolların haline gördüm, İstanbul'un hali ortada rezalet, İzmir ortada rezalet. Şimdi ne yapıyor bol bol şehirleri dolaşıyor.

Dün İstanbul'u gördünüz değil mi? 1 Milyon 700 bin kişi... Ben size inanıyorum Kırklareli bu defa sandıklardan farklı çıkacak.