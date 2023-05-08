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HDP'li Pervin Buldan: 14 Mayıs'tan sonra gerçekleşecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
HDP'li Pervin Buldan: 14 Mayıs'tan sonra gerçekleşecek

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Özgürlük, elbette ki Selo'ya, Figen'e, Gülten'e, Ayla'ya da özgürlük ve bu ülkede düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde olan arkadaşlarımıza özgürlük talebi, 14 Mayıs'tan sonra gerçekleşecek." dedi.

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Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti'nin Kars'taki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye halklarıyla barış, refah ve huzur içerisinde yaşayacaklarını söyledi.

Bunun için mücadele ettiklerini belirten Buldan, "Kars bunlara en güzel örnektir, en iyi cevaptır. Kars halkı yüzyıllardır bir arada bilmiş, kardeşçe yaşamış, barış içerisinde yaşamış ve bundan sonra da böyle yaşamaya devam edecek." ifadesini kullandı.

"Özgürlük talebi, 14 Mayıs'tan sonra gerçekleşecek"

Buldan, Türkiye'nin her yerinden destek aldıklarını söyleyerek, "Türkiye'nin her yerinde aynı hava var ve Türkiye'nin her yerinde aynı atmosfer var. Özgürlük, elbette ki Selo'ya, Figen'e, Gülten'e, Ayla'ya da özgürlük ve bu ülkede düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde olan arkadaşlarımıza özgürlük talebi, 14 Mayıs'tan sonra gerçekleşecek." diye konuştu.

Kars'tan 3 milletvekili çıkartmayı amaçladıklarını dile getiren Buldan, şunları kaydetti:

"Şimdi Yeşil Sol'u parlamentoya en güçlü göndermenin zamanı. Biz 100 vekil hedefledik, bu 100 vekilin üçü zaten Kars'tan gelecek. Gülistan (Gülistan Kılıç Koçyiğit) vekilimiz, iki arkadaşımızı da birlikte getirerek parlamentoya gidecek ve Kars halkının üç temsilcisi olacak. Bu 3 temsilci sizin sesiniz, sözünüz olacak, sizin iradeniz olacak. Sizin kararlarınızı her yerde ifade edecek ama şimdi esas söz sizde.

"Bir oy Yeşil Sol'a, bir oy faşizmi göndermeye' diyoruz"

Milletvekillerimizle Kars'ın, parlamentoda büyük bir güçle temsiliyetini sağlayacağız. O yüzden 'bir oy Yeşil Sol'a, bir oy faşizmi göndermeye' diyoruz. Yani diğer oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na. Şimdi kazanma, başarma zamanı ve bu kazanmanın, bu başarmanın elbette ki sizlerin elinde olduğunu biliyoruz. Gece gündüz çalışın, 4-5 gün uyumasak da hiçbir şey olmaz. Gitmedik ev, dokunmadık el, tutmadık yürek ve el kesinlikle bırakmayın. Herkesin kapısını çalın, herkesten oy isteyin."

Konuşmaların ardından, partililer düzenlenen konserde halay çekti.

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