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MHP vekil adayı Şahin Gürz'den ses getiren çalışma!

MHP vekil adayı Şahin Gürz'den ses getiren çalışma!

14 Mayıs seçimlerine günler kala MHP İstanbul Milletvekili adayı Şahin Gürz'den ses getiren bir reklam çalışması geldi.

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MHP İstanbul milletvekili adayı Dr. Şahin Gürz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sana söz yine baharlar gelecek" vaadiyle ilgili hazırladığı reklam kampanyasıyla dikkat çekti. 

Kılıçdaroğlu’nun "Sana söz yine baharlar gelecek." vaadini PKK ve HDP ile kurduğu ortaklık üzerinden eleştiren Gürz, paylaştığı video ve Anadolu Yakası'nda dağıtılan 50 bin QR kod ile vatandaşlara duyurdu.

İşte o video...

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