AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na saldırı açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Erzurum Halk Buluşması"nda yaşanan gerginliğe ilişkin, "Siyasete ve siyasetçiye dönük bir şiddetin herhangi bir şekilde mazur görülmesi söz konusu olamaz. O sebeple tümüyle reddettiğimiz bir olaydır." dedi.

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AK Parti'nin Adana milletvekili adayı Çelik, NTV canlı yayınında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Erzurum Halk Buluşması"nda yaşanan gerginliğe ilişkin soru üzerine, konuyu dikkatli bir şekilde takip ettiklerini söyledi.

Olayın birden çok boyutu olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Siyasete ve siyasetçiye dönük bir şiddetin herhangi bir şekilde mazur görülmesi söz konusu olamaz"

"Prensip olarak biz her türlü şiddete, siyasete dönük her türlü şiddete karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. İktidar partimizin kurulduğu günden beri en önem verdiğimiz konu, siyasetin özgürce yapılabilmesidir. Sivil siyaset üzerinde geçmişteki ne askeri vesayetin, ne yargı vesayetinin, ne herhangi bir şiddet girişiminin, farklı tür bir dış müdahalenin, manipülasyonunun olmaması gerektiğini her zaman ifade ediyoruz. Bu sebeple herhangi bir şiddet olayı bizim açımızdan kesinlikle reddedilmesi gereken bir olaydır. Hiçbir şekilde onaylamayız, mazur görmeyiz. Siyasete ve siyasetçiye dönük bir şiddetin herhangi bir şekilde mazur görülmesi söz konusu olamaz. O sebeple tümüyle reddettiğimiz bir olaydır. Prensip budur."

"Evet gerilimler olabilir, üslup sertleşebilir ama sonuçta hepimizin sicil amiri vatandaşımızdır." diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu yaparken de kurallı siyasete dikkat etmek lazım. Kurallı siyaset şudur; şimdi bütün partiler sahada, hepimizin arabaları, çeşitli miting alanları var. YSK'nın belirlediği yerlerde bu faaliyetleri yapıyoruz. Onlara bildirerek yapıyoruz. İl Seçim Kurullarına bildirerek yapıyoruz. Aksi takdirde bir meydan var. Aynı anda beş partinin geldiğini düşünün oraya. Ya da bu şekilde bir davranış sergilenmediğini düşünün. Bu olayda, olaydan önce uyarılar yapılıyor zaten. Baktım saatlerine tek tek. Özellikle CHP Erzurum İl Başkanlığının yanlış yönlendirmesine karşı, 'Bakın burası miting alanı değil. Miting alanı otobüslerle kapatıldı. Miting alanı, öbür taraf. Buyurun, öbür taraf miting için uygundur.' diye yönlendiriliyor.

Kurallı siyaset önemli. Kafanıza estiği gibi bir yerde bir şey yapmaya kalkarsanız Allah korusun partiler arasında kaos çıkar. Vatandaşla ilgili sıkıntı olur. Nihayetinde bir sürü parti sahadayız.

Bunun trafikten tutun da güvenliğe kadar birçok boyutu var. Sağ olsunlar valiler, emniyet müdürleri, polis teşkilatı, jandarma teşkilatı Türkiye'nin demokrasisini korumak için, sandığa giderken vatandaşa giden her siyasi parti özgürce faaliyet yapabilsin diye olağanüstü bir gayret sarf ediyorlar. Bunu da görüyorum. Şimdi bu kurallı siyasete dikkat etmek lazım. Gidip de 'Ben orada değil, burada yapacağım' diye bir dayatma içerisine girerseniz bu haklılık olmaz. Burada, bu kuralın ihlal edildiği, kurallı siyasete dikkat edilmediği görülüyor. Sonuçta yani bir yerde bir şiddet olayı olduğu zaman yaralanan olur, daha kötü şeyler olabilir. Her olaya bu bakımdan karşıyız ve herkese geçmiş olsun diyoruz."

Çelik, bu süreçte kışkırtıcı beyandan da kaçınılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturmanın zaten yapılacağını ifade eden Çelik, "Bir diğer konu şu maalesef; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı en ufak bir olayda direkt Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan bir açıklama yapıyor. Bu olayda da yaptı. Bakın bu yanlış bir şey. Yani 'Bundan Cumhurbaşkanı sorumludur' demek sorumsuzca ve yakışıksız bir beyandır. Burada fiziki şiddete karşı olduğumuz gibi sözel şiddete, manipülasyona ve provokatif söyleme de karşı olmak zorundayız." dedi.

Çelik, sandık yoluyla iktidarın belirlenmesinin önemine değinerek, kendilerinin de miting yapacaklarını veya esnaf gezisinde bulunacaklarını bildirdiklerinde ona göre emniyet teşkilatının önlem aldığını aktardı.

"İBB Başkanı da birçok yerde yapıyor, tedbir alınıyor. Tabii ki alınacak. Herkes için alınıyor"

Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'nin birçok yerinde miting yaptığını, bunların da güvenliğini emniyet ve valiliğin sağladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Emniyet, valilik orada niye yapmasın? Sonuç olarak orada bir şey varsa bir ihmal görülür, başka bir şey olur. Ona da bakılır ama buradaki mesele şununla ilgili bir mesele; yani kurallı siyaset yapacağız, bildireceğiz. Türkiye'nin her yerinde herkes miting yapıyor. İBB Başkanı da birçok yerde yapıyor, tedbir alınıyor. Tabii ki alınacak. Herkes için alınıyor. Buradaki mesele şu; hiçbir şekilde ne olursa olsun, hiçbir siyasetçiye ya da siyasi faaliyete dönük olarak şiddeti mazur göremeyiz, şiddeti topyekun reddederiz. İkincisi de kurallı siyaset yapıldığı andan itibaren o tedbirler mutlaka alınır. Sonuç olarak üzücü bir hadise yaşandı. Orada bulunan herkese geçmiş olsun diyoruz. Tekrar etmemesi için herkesin üzerine düşeni yapacağından eminim."