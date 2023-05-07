Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da taşlı saldırı! Mitingde olay çıktı: Otobüsün camları kırıldı!

Seçime bir hafta kala tansiyon Erzurum'da yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine bir grup taşlı saldırıda bulundu. Polise "Emniyet emniyet" diye bağıran İmamoğlu, mitinge gelenlere de "Size atılan taşları sakın geri atmayın, siz taş atmayın, beni dinleyin" diye seslendi. Öte yandan İmamoğlu, güvenlik gerekçesiyle konuşmasını sonlandırıp bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. İşte detaylar...

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Erzurum'a giden Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında tansiyon yükseldi. Taşlı saldırı girişiminde bulunan gruba polis müdahale etti.

İmamoğlu: Siz onlara sakın taş atmayın

İmamoğlu da olaya tepki göstererek, "Beni dinlemeye gelenler siz onlara sakın taş atmayın. Polis güvenliğimizi sağlamak zorunda. Taş atanlar hepinizi görüyorum. Hepinizin hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Bunu seyreden polisler biz de sizi seyrediyoruz. Bu şehrin valisi, emniyet müdürü biz de sizi seyrediyoruz. Devam edin." ifadelerini kullandı.

Saldırı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu taşlı saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

'Gözümün önünde 10-15 kişi yaralandı'

"Orada TOMA var, taşlar atılıyor ve biz otobüsün üzerine çıktık. Bize taşlar atılıyor. Bu yapılan müdahaleyle beraber ben konuşmamın 5. dakikasında konuşmamı kestim. Atılan taşlar nedeniyle gözümün önünde 10-15 kişi yaralandı. Ben de arabanın içine girdim. Taş trafiği devam edince oradan seslendim, 'lütfen siz cevap vermeyin. Bunlara uymayın' dedim. 'Eğer müdahale etmezseniz suç duyurusunda bulunacağım' dedim. Akabinde oradan ayrıldım. Arabamızın camları kırıldı. Allah'a şükür arabanın içine girenlerde bir şey yok.

'Seçime giderken bu davranış biçimi kabul edilemez'

Bir tarafta 200 kişiyi geçmez. Ben kalabalığı bilirim. Bir tarafta da yaklaşık 200-300 tane de sözüm ona AK Partili olduğu söylenen insanlar vardı. Onlar ne AK Partili, ne Erzurumlu. Valiye mesaj attım, gerekeni yapması gerektiğini ve istifa etmesi gerektiğini söyledim. Valiye söylüyorum siz Erzurum'a yakışmayan bir valisiniz. Bu Erzurum'a yakışmayan bir valisiniz. Yakışmayan bir emniyet müdürlüğü, yakışmayan bir irade var. Gereği acilen yapılmalı. Seçime giderken bu davranış biçimi kabul edilemez. Yaralılarla ilgili bir bilgi almadan da Erzurum'u terk etmiyorum. Bugün yaşanan demokrasi adına utanç verici bir durumdur."

Saldırının ardından otobüsten ilk görüntüler

Ekrem İmamoğlu'nun otobüsünün taşlanmasının ardından aracın içinden ilk fotoğraflar geldi. Otobüsün camlarının kırıldığı görüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Çoğunluk bu kötülüğü bitirecek

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırının ardından sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu videoda şunları söyledi:

"Mafyalar, militanlar, SADAT'çılardan, Sinan Ateş'i öldüren torbacılardan, 5'li çetelerden, domuz bağcılardan oluşan bir militarist koalisyon var. Bugün Ekrem Başkanımıza saldıranlar bunlardır. Amaçları insanları korkutmaktır. Sandıktan uzak tutmaktır. Türkiye makul çoğunluğun ülkesi. Çoğunluk bu kötülüğü bitirecek. Sevgili vatandaşlarım 14 Mayıs'a odaklanın. Başka her şey teferruattır. Sakın kızmayın, sakın küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tam da budur. Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır. Bunu da ödemeye hepimiz hazırız."

Merel Akşener: Biz bu seçimi sükunetle kazanacağız



İYİ Parti lideri Meral Akşener Erzurum'da yaşanan olaylarla ilgili, "Devletin imkânlarıyla demokrasiye ket vurmaya çalışanlar şunu iyi bilsin ki; Millet iradesini ne taşla ne de kurşunla durduramazsınız. Ne Ekrem kardeşimi, ne beni, ne de Millet İttifakı'nın hiçbir üyesini bu şekilde korkutamazsınız. Biz bu seçimi sükûnetle kazanacağız!" açıklamasını yaptı.

Muharrem İnce: Provokatif saldırıyı kınıyorum

Taşlı saldırı sonrası bir açıklama da Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'den geldi. İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzurum'da Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik gerçekleştirilen provakatif saldırıyı kınıyorum. Savaşa değil seçime giriyoruz. Bu tür provokasyonlara asla boyun eğmeyeceğiz!" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Davutoğlu: Kardeşi kardeşe düşman ettiniz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Ülkeyi getirdiğiniz hale bakın! Kardeşi kardeşe düşman ettiniz. Erzurum’da Sn. Ekrem İmamoğlu ve miting alanındaki kardeşlerimize yönelik saldırının faili de, azmettiricisi de bu kirli iktidardır. Herkes müsterih olsun bu yaşananlar tarihin utanç sayfalarında yer alacak, 14 Mayıs’ta ülkemiz huzura kavuşacak."

Temel Karamollaoğlu: Seyirci kalan idarecileri kınıyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ekrem İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Karamollaoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Uğradıkları çirkin saldırı nedeniyle Sn. Ekrem İmamoğlu’na ve değerli Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu provokasyonu gerçekleştirenleri ve seyirci kalan idarecileri kınıyorum! Bizler sabırla, sakin ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz!"

Polis olaya müdahale etti