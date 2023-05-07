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Ekrem İmamoğlu, Erzurum mitingi öncesi belediye başkanına tepki gösterdi

Ekrem İmamoğlu, Erzurum mitingi öncesi belediye başkanına tepki gösterdi

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne bir hafta kala miting trafiği de hızlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'daki mitingi için Twitter'dan videolu bir paylaşım yaparak "Engel olunmaya çalışılıyor" dedi. İmamoğlu'nun paylaştığı videoda miting alanına belediye otobüslerinin park ettiği görülüyor.

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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne bir hafta kala miting trafiği de hızlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Çorum, Kırıkkale, Sivas, Erzurum ve Kırşehir'de mitinge katılacak. İmamoğlu'nun Erzurum mitingi öncesi kentte belediye otobüslerinin miting alanına park ettirildiği ortaya çıktı.

Duruma tepki gösteren İmamoğlu, Twitter hesabından videolu paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18:00’deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın. Saat 18.00’de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı’na bekliyorum. Haydi Erzurum"

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