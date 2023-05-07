Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı olmamı istemeyen sadece iki kesim var

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Kırşehir'de konuştu. Kendisinin cumhurbaşkanı seçilmesini istemeyen iki kesim olduğunu bunların da 5'li çete ve uyuşturucu baronları olduğunu iddia dip şöyle konuştu: "Kul hakkı yiyenler benden çekiniyorlar ya gelirse diyorlar."

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kul hakkı yiyenler benden çekiniyorlar ya gelirse diyorlar." dedi. Kılıçdaroğlu, Kırşehir’de konuştu. Kılıçdaroğlu, “Büyük sıkıntılar çeken, pazara gidip yangını gören kadınlardır. Benim kadınlara borcum var. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Aile destekleri sigortasıyla göreceksiniz, hiçbir ailede benim gelirim yok feryadını duymayacaksınız. Bu gelir kadının hesabına yatacak." dedi. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından başlıklar şöyle:

Kimsenin elektrik, su ve gazı kesilmeyecek

- Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Fakir aileleri sırayı diz, bütün TV’ler izlesin bunu kabul etmiyorum. Yoksulluğu afişe etmeyeceksin. Bir yerde yoksul varsa o yoksulluk devleti yönetenlerin ayıbıdır. Yoksulluğu bitireceğim.

- Bu topraklara baharı ve huzuru getireceğim. Hiçbir yoksul ailenin elektriği ve suyu, doğal gazı asla kesilmeyecek. Huzur içinde yaşayacağız. Köylerde çalışan kadınları da biliyorum. Onlara da sözüm var. SGK primlerini devlet ödeyecek.

100 bin öğretmen atayacağız

- Bütün köy okullarını açacağım. 100 bin öğretmenin atamasını cumhuriyetin 100. yılında yapacağız. Bay Kemal unutmaz, sözünün eridir. Hızlı trenin ötesini düşünüyorum. Anadolu’nun içi boşaldı. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığımda göreceksiniz, Orta Anadolu’yu demiryoluyla limanlara bağlayacağız, lojistik masraflarını biz karşılayacağız. Türkiye için çalışacağız, beşli çeteler için değil.

Devletin dini adalettir

- Adaletsiz bir dünyayı asla kabul etmiyorum. Çünkü devletin dini adalettir. Adaleti inşa edeceğiz. Türkiye yol geçen hanına döndü, bütün sınırlarımız delik deşik. En geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye’ye yollayacağız. Sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması lazım.

- Bu coğrafyada her insanın mutlu ve huzurlu olmasını istiyorum. Bir sürü şeyler söylüyorlar onlara da inanmayın lütfen. Benim ağzımdan çıkana inanın. Ben bu millete doğruları söylemeye yemin ettim, doğruları söyleyeceğim.

5'li Çete ve uyuşturucu baronları istemiyor

- Adaletin gelmesinin yollarından birisi de gelir dağılımının hakça bölüşülmesidir. Cumhurbaşkanı olmamı istemeyen iki kesim var, bir beşli çeteler ve uyuşturucu baronları. Yuh çekmeyin, sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız.

- Kul hakkı yemem ve kul hakkı yedirmem. Kul hakkı yiyenler benden çekiniyor, korkuyorlar. Ya gelirse…

Kavga ettirmek istiyorlar ama...

- Bizi kavga ettiriyorlar ama o kavgaya girmeyeceğiz. Bir sürü şeyler söylüyorlar, onlara inanmayın. Ben bu millete doğruları söylemeye yemin ettim. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Bir grubun, bir kesimin değil, 85 milyonun cumhurbaşkanı olarak görev yapacağım.

- Üstten konuşanlara artık dur diyeceksin. 22 yıl oldu, eyvallah kardeşim çekil, değişim olsun. Adaletli insan gelsin. Bir kul hakkı yemeyen insan gelsin! Söyledim, kul hakkı yemem ve kul hakkı yedirmem. Bu kadar net! Kul hakkı yiyenler benden korkuyorlar. Ya gelirse? Gelirsem ne yapacağım belli. Kul hakkı yiyene diyeceğim ki 'yediğin paraları ver.'

- MHP'liler sınırı yol geçen hanına çevirenlere...

Devlet hayatımı incelediler. Acaba Bay Kemal'le ilgili bir şey bulabilir miyiz diye. Toplu iğne ucu kadar bir şey bulamadılar, bulamazlar. Çünkü kul hakkı yemedim ve yedirmeyeceğim. Ben diyorum, onlar böyle bir şey söyleyemiyorlar. Yemedik, yedirmeyeceğiz diyemiyorlar. Kul hakkı yiyene devlet teslim edilir mi? Özellikle MHP'li kardeşlerime sesleniyorum. Sınırları yol geçen hanına döndürenlere devlet teslim edilir mi? Devlet akılla, bilgiyle, irfanla yönetilir. Devlet bir kişiye teslim edilmez.