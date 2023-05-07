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Madrid Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Sabalenka

Madrid Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Sabalenka

Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Iga Swiatek'i 2-1 yenen Aryna Sabalenka, şampiyon oldu.

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İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen toprak kort turnuvasının finalinde dünya klasmanının ilk 2 numarası Polonyalı Swiatek ile Belaruslu Sabalenka karşı karşıya geldi.

Toplam 2 saat 25 dakika süren mücadeleyi 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanan Sabalenka, Madrid'de iki yıl aradan sonra bir kez daha kupa sevinci yaşadı.

25 yaşındaki Belaruslu tenisçi toprak kortta ikinci, kariyerinde ise 13. şampiyonluğunu elde etti.

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