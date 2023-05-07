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Oyuncu Hazal Kaya, 14 Mayıs seçimlerinde tarafını belli etti

Oyuncu Hazal Kaya, 14 Mayıs seçimlerinde tarafını belli etti

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu alıntılayarak kalp emojisiyle paylaştı.

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Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime 12 gün kaldı. Bu süreçte pek çok ünlü isim de oy vereceği ismi açıklamaya veya desteklediği görüşü belirtmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Hazal Kaya oldu.

Kaya, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bay Kemal'in Tahtası-7 Türkiye’yi ihya etmeye o kadar hazırız ki, o kadar çok çalıştık ki… Organize Sanat Bölgeleri’ni anlattım" başlıklı videosunu alıntılayarak kalp emojisi ile paylaştı.

Hazal Kaya kimdir?

1 Ekim 1990 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldi. Tam adı Leyla Hazal Kaya'dır.

Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, çocukluğunu İstanbul'un Balat semtinde geçirdi. 1997 yılında annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi Ayşegül Kaya ile yaşamaya başladı. 4,5 yaşında kemana, 7 yaşında baleye başladı.

2019 yılında oyuncu Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne oldu.

İlk ve ortaöğrenimini Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, lise eğitimini İstanbul İtalyan Lisesi'nde tamamladı. Okulun tiyatro kolunda ve korosunda yer alan Hazal Kaya, liseye devam ederken cast ajansına giderek kayıt yaptırdı ve oyunculuğa adım attı.

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümünde tamamladı.

Oynadığı bir reklam filmiyle ilk kez kamera karşısına geçti. Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ve Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi'nde Ümit Çırak'tan oyunculuk eğitimi aldı.

2007 yılında 'Genco' dizisinde ilk kez başrol olarak yer aldı. 2008 yılında Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisinde 'Nihal' karakterini oynadı.

2011 ve 2013 yıllarında 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' dizisinde 'Berna Ç.' karakteriyle iki bölüm oynadı. Aynı zamanda 'Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm' sinema filminde de rol aldı.

2011 yılında Adını Feriha Koydum dizisinde Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaştı.

Hazal Kaya; 2012 yılında 'Son Yaz-Balkanlar', 2013 yılında A.Ş.K., 2015 yılında 'Maral', 2017 yılında 'Bizim Hikaye' dizilerinde boy gösterdi.

İlk sinema filmi deneyimini 2011 yılında 'Çalgı Çengi' filminde konuk oyuncu olarak yaşadı. Aynı yıl 'Ay Büyürken Uyuyamam', 2012 yılında 'Bu Son Olsun', 2013 yılında 'Mavi Dalga', 2014 yılında 'İtirazım Var', 2015 yılında 'Kırık Kalpler Bankası', 2021 yılında 'Benden Ne Olur' sinema filmlerinde yer aldı.

'Esra' karakteriyle başrolünde yer aldığı 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisi, 3 Mart 2022 tarihinde Netflix'te izleyiciyle buluştu.

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