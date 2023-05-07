BIST 4.401
DOLAR 19,51
EURO 21,50
ALTIN 1.266,25
HABER /  EKONOMİ

SGK resmen duyurdu! EYT'lilere bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

SGK resmen duyurdu! EYT'lilere bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan EYT'lileri sevindiren açıklama geldi. SGK, EYT'lilerin Ramazan Bayramı'ndan kalan ikramiyelerinin 9 Mayıs'ta ödeneceğini duyurdu.

Abone ol

Sosyal Güvenlik Kurumu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında emekli olanlara bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurdu. SGK, nisanda gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanların bayram ikramiyelerinin 9 Mayıs'ta ödeneceğini duyurdu.

SGK'den yapılan yazılı açıklamada, Kurumun 5510 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödediği belirtilerek şunlar kaydedildi:
 
"2023 yılı mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmiştir. Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir." 

ÖNCEKİ HABERLER
Adana merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 12 tutuklama
Adana merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 12 tutuklama
Formula 1 Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu Perez'in oldu
Formula 1 Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu Perez'in oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomisi güçlü Türkiye varsa, bunda herkesin payı vardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomisi güçlü Türkiye varsa, bunda herkesin payı vardır
MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Gara'da etkisiz hal getirildi
MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Gara'da etkisiz hal getirildi
Atatürk Havalimanı'nda dev miting! Erdoğan'ın İstanbul mitingi saat kaçta başlayacak? Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Atatürk Havalimanı'nda dev miting! Erdoğan'ın İstanbul mitingi saat kaçta başlayacak? Bazı yollar trafiğe kapatıldı
İzmir'de AK Partililer bayrak asarken ortalık bir anda karıştı
İzmir'de AK Partililer bayrak asarken ortalık bir anda karıştı
Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş neden İYİ Parti'ye katıldı? Sinan Ateş cinayetiyle ilgisi ne?
Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş neden İYİ Parti'ye katıldı? Sinan Ateş cinayetiyle ilgisi ne?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mart'ta 1427 yatırım teşvik belgesi verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mart'ta 1427 yatırım teşvik belgesi verdi
CHP seçim bürosunda üzerine çay dökülerek yakıldı iddiası! Yanlış kapıdan girince dehşeti yaşadı
CHP seçim bürosunda üzerine çay dökülerek yakıldı iddiası! Yanlış kapıdan girince dehşeti yaşadı
CHP'li isim açıkladı! İçişleri, Adalet ve Enerji Bakanları kim olacak! 'Bunu önemsiyoruz...
CHP'li isim açıkladı! İçişleri, Adalet ve Enerji Bakanları kim olacak! 'Bunu önemsiyoruz...
Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia! O takımın başına geçiyor
Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia! O takımın başına geçiyor
Şanlıurfa'da korkunç kaza: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı
Şanlıurfa'da korkunç kaza: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı