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Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş neden İYİ Parti'ye katıldı? Sinan Ateş cinayetiyle ilgisi ne?

Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş neden İYİ Parti'ye katıldı? Sinan Ateş cinayetiyle ilgisi ne?

İYİ Parti’nin Adana milletvekili adayı olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş, İYİ Parti'ye neden katıldığını anlattı.

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İyi Parti’nin Adana milletvekili adayı olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş, İYİ Parti'ye nasıl ve neden katıldığını anlattı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in adaylık teklifini tereddütsüz kabul ettiğini anlatan Ayyüce Türkeş, ‘Türkeş misyonunu’ MHP’de göremediğini ve bu misyonu İyi Parti’de kendisinin temsil edeceğini ifade etti.

MHP teklif etse kabul eder miydi?

“MHP size teklifte bulunsaydı kabul eder miydiniz” sorusuna Ayyüce Türkeş şu cevabı verdi: “Ben MHP’nin Türkeş çizgisinde olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Sinan Ateş cinayetinden sonra, benim temsil ettiğim camia da bunu gördü ki, hiçbir şekilde Alpaslan Türkeş, hukukun üstünlüğünü savunan, kaba kuvvetten yana olmayan, kendisi için hizmet etmiş, ülkü ocakları başkanlığı yapmış kıymetli bir akademisyenin, kaba tabirle aşağılık bir şekilde katledilmesine hiç tepki vermeden durma noktasında olup, bu davranışı kabullenme şeklinde olan insanlarla Alpaslan Türkeş aynı kefede olamaz."

Sinan Ateş cinayeti sebep oldu

"Benim siyasete girmeme de Sinan Ateş cinayeti de neden oldu açıkçası. Türkeş’in kesinlikle kabul etmediği tanımlar, tutumlar sergilenmekte. MHP şu anda o ruhu kaybetmiş, sadece M, H ve P harflerinden oluşan bir parti olarak görüyorum. Tabii ki tüzel kişiliği benim için çok farklıdır. Babamın kurduğu bir partidir. Şu andaki MHP, Türkeş’i temsil etmiyor, Türkeş misyonunda değil ve Türkiye’deki bu ayrıştırıcı, bölücü ve hukuku ayaklar altına alıcı tavrı hiçbir Türkeş de kabul edemez.”

Babamın açtığı yolda yürüyen...

Neden İyi Parti’yi tercih ettiniz? İyi Parti’yi tercih etmeniz ülkücülerde bir kırgınlık yarattı mı, tepki aldınız mı?” sorusuna Türkeş şu yanıtı verdi:

"Bana hep bu soruluyor ama ülkücü kardeşlerim, Türkiye’nin gerçek milliyetçileri neden İyi Parti’de olduğumu çok iyi biliyor. Gerçekten babam Alparslan Türkeş’in açtığı yolda ilerleyen, Türk milliyetçiliğini yeni ve modern dünyada yaşatmak isteyen hiçbir ülkücü kardeşim bana kırgın değil. Adana’da seçim çalışmalarım sırasında sayısız kardeşimle kucaklaşıyorum. Hepsi beni bağrına öyle büyük bir sevgiyle basıyor ki kırgınlık ne kelime. Benimle büyük gurur duyduklarını, geleceğin İyi Parti’de olduğunu açıkça söylüyorlar. Ayrıca şunu da vurgulamak isterim ki tüm ülkücüler, tüm Türk milliyetçileri MHP yönetimine kırgın."

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