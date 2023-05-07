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CHP'li isim açıkladı! İçişleri, Adalet ve Enerji Bakanları kim olacak! 'Bunu önemsiyoruz...

CHP'li isim açıkladı! İçişleri, Adalet ve Enerji Bakanları kim olacak! 'Bunu önemsiyoruz...

CHP İzmir Milletvekili ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Tuncay Özkan, seçim sonrası için koltukları paylaştırdı bile... İçişleri, Adalet ve Enerji bakanlıklarına gelecek isimleri de açıkladı...

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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, seçimi kazanmaları durumunda 3 bakanlıkların paylaşımını yaptı ve 3 önemli bakanlık için partisinden üç isim sıraladı. Tuncay Özkan Adalet, İçişleri ve Enerji bakanlıklarının CHP'de olacağını belirterek, o bakanlıklara kimin geleceğini şöyle duyurdu:

İçişleri, Adalet ve Enerji bakanları...

- CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in Adalet Bakanlığı'na
- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un İçişleri Bakanlığı'na
- CHP Enerji ve Altyapı projelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın Enerji Bakanlığı'na aday olacaklar.

Kılıçdaroğlu bir tutum göstermese de... 

CHP olarak bu üç konuyu önemsediklerini belirten Özkan, "Sayın Genel Başkanımız bu konuda bir tutum göstermese de biz CHP'liler olarak bunu önemsiyoruz" dedi.

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