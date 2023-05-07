Tarihte bir ilk! Amerikan Üniversitesine Türk rektör atandı

ABD'de Florida Gulf Coast Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Ayşegül Timur getirildi. Prof. Dr. Timur, hem ABD’de bir üniversitede rektörlük yapacak ilk Türk hem de üniversitenin ilk kadın rektörü oldu.

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ABD’deki Florida Gulf Coast Üniversitesi’nde (FGCU) Strateji ve Program İnovasyonu’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Ayşegül Timur, bir Amerikan üniversitesinde rektörlük yapacak ilk Türk ve üniversitenin ilk kadın rektörü oldu. Timur, oylamanın ardından yaptığı konuşmada “Bu büyük kuruma liderlik etmekten ne kadar onur duyduğumu söyleyecek söz yok” ifadelerini kullandı.

Zeki, çalışkan, kararlı ve çekici liderliği var

Mütevelli Heyeti Başkanı Peter Sulick da Timur’un zeki, çalışkan, kararlı ve çekici liderlik özelliklerine sahip olduğunu belirtirken “Çalışma ahlakı konusunda hiçbir soru işareti yok” diye konuştu.

Türk akademisyen, haziran ayında üniversite yönetim kurulundan onay aldıktan sonra 1 Temmuz’da göreve başlayacak. 25 yıl önce Türkiye’den ABD’ye taşınan Timur, lisans ve yüksek lisans derecelerini İstanbul Üniversitesi İşletme alanında aldı.