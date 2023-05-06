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Freni patlayan kamyon asker uğurlayan kalabalığa daldı: 6 ölü 32 yaralı

Freni patlayan kamyon asker uğurlayan kalabalığa daldı: 6 ölü 32 yaralı

HATAY'ın Belen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre 6 ölü 32 yaralı olduğu öğrenildi.

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Hatay'ın Belen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kabalığın arasına daldı.

Park halindeki araçlara da çarpan kamyon ve çarptığı 2 minibüs de alev alırken, kazada ilk belirlemelere göre 6 ölü 32 yaralı olduğu öğrenildi.

Olay, Hatay’ın Antakya ilçesi ile Kırıkhan ilçesi arasındaki Topboğazı mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İskenderun tarafından Antakya istikametine giden bir hafriyat kamyonunun freni patladı. Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan kamyon ünündeki araçları sürükleyerek yolun karşısına geçti, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı.

Kamyonun sürüklediği araçlar alev topuna döndü. 12 aracın hasar gördüğü olayda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralanın olduğu belirtildi.

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