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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitingte açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Biz Mersin'i çok seviyoruz. 14 Mayıs'ta bu sevdamızı tavan yaptıracağız. Bu ne güzellik? Hortum felaketi sebebiyle Anamurlu kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Muz seraları zarar gören vatandaşlarımız müsterih olsun, devletimiz yanındadır. Hasar tespitin ardından gereken destek verilecek. Bu alana çok geldim bu alanda çok mitinglerimiz çok oldu. Mersin'i sevmemek mümkün mü? Ne mümkün. Ülkemizin tarihi bir seçimi öncesinde kalktık bizi bekleyen onca şehir arasından Mersin'i seçtik. Buraya Kayseri'den geliyorum. Katılım 135 bindi. Mersin'in de resmi rakamlarını aldım Hamdolsun 80 bin. Demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz. Yalnız kendimiz değil, eşi dostu da sandığa getireceğiz. Bu varlık seçimidir. Bu seçimde ülkeyi teröristlere bırakmayacağız. Bay bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa bizim de milletimiz var milletimiz. Ben buradan Mersin'in komşuları Karaman'a, Niğde'ye, Kıbrıs'a da selamlarımı gönderiyorum. En kısa sürede bu şehirleri ziyaret edip haset gidereceğiz. Salı günü de Adana'da olacağız.

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