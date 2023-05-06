BIST 4.401
DOLAR 19,51
EURO 21,50
ALTIN 1.266,25
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıklarını atlatan İsmail Yüksek, Miha Zajc ve Enner Valencia kadroda yer aldı.

Abone ol

Fenerbahçe yarın saat 19.00'da Giresunspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde bu mücadelenin kamp kadrosu da belli oldu.

Fenerbahçe'de kamp kadrosu şu futbolculardan oluşuyor:

"İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydin, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Arda Güler, Emre Mor, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joshua King, Michy Batshuayi ve Joao Pedro."

ÖNCEKİ HABERLER
Yola çıkanlar dikkat! Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor!
Yola çıkanlar dikkat! Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor!
Esnaf, prim gün sayısının SSK'lilerle eşitlenmesini memnuniyetle karşıladı
Esnaf, prim gün sayısının SSK'lilerle eşitlenmesini memnuniyetle karşıladı
Liverpool'dan Galatasaray'a! Okan Buruk yıldız ismi istiyor...
Liverpool'dan Galatasaray'a! Okan Buruk yıldız ismi istiyor...
SPK onay verdi Kayseri Şeker halka arz oluyor
SPK onay verdi Kayseri Şeker halka arz oluyor
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası İzmir'de başladı
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası İzmir'de başladı
Meral Akşener isyan etti: Yahu tutuklasana beni tutuklayın kardeşim
Meral Akşener isyan etti: Yahu tutuklasana beni tutuklayın kardeşim
Nükhet Duru eşleri, kaç kere evlendi? Oğlu Cem'in babası kimdir?
Nükhet Duru eşleri, kaç kere evlendi? Oğlu Cem'in babası kimdir?
Kuveyt, diyalog ortağı olarak Şangay İşbirliği Örgütü'ne katıldı
Kuveyt, diyalog ortağı olarak Şangay İşbirliği Örgütü'ne katıldı
Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir değişiminde 48 asker daha salıverildi
Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir değişiminde 48 asker daha salıverildi
TFF Başkanı Büyükekşi, Çorum Valisi Çiftçi'yi ziyaret etti
TFF Başkanı Büyükekşi, Çorum Valisi Çiftçi'yi ziyaret etti
Sivas’ta kuvvetli rüzgar çatıyı yerinden söktü
Sivas’ta kuvvetli rüzgar çatıyı yerinden söktü
Bodrum'da 2023 TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 2. ayağı başladı
Bodrum'da 2023 TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 2. ayağı başladı