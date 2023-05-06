Nükhet Duru eşleri, kaç kere evlendi? Oğlu Cem'in babası kimdir?

Kanal D'nin sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konsepti Karışık Kaset olacak. Konuklardan biri de usta isim Nükhet Duru olacak. 68 yaşında olan Nükhet Duru özel hayatı ve evlilikleri ile de merak ediliyor. Peki Nükhet Duru kaç kere evlendi? 1. ve 2. eşi kimdir? Oğlu Cem Masis kaç yaşında?

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Kanal D'nin sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarından biri de yıllardır sesi ile büyüleyen şarkıcı Nükhet Duru olacak. Zerafati ve kendine has tarzı sevilen şarkıcı Nükhet Duru'nun özel hayatı da hep merak konusu oldu. 68 yaşında olan Nükhet Duru aslen Niğdeli. 2 evlilik yapan Nükhet Duru'nun 2, eşi Dikran Masis'ten Cem adında bir oğlu var.

Türk Pop Müziği'nin en özel seslerinden olan Nükhet Duru katıldığı televizyon programı ile merak konusu oldu. Şarkıları ile izleyenlerden beğeni toplayan Nükhet Duru Beni Benimle Bırak, Ben Gene Sana Vurgunum, Melankoli, Cambaz, Mahmure ve Yasaksa Yasak gibi eserlerle hafızalara kazındı. 35. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Altın Kelebek 35. Yıl Özel Ödülü'ne layık görülen Duru çok sayıda albüme imza attı.

Kandilli Kız Lisesi'nde okurken müzikle ilgilenmeye başlayan Duru, güzel sesiyle dikkat çekiyordu. Şöhret olmayı aklına koyan şarkıcı o günlerde kendisine Ajda Pekkan'ı örnek alıyordu. 1971 yılında 17 yaşındayken Florya Deniz Kulübü'nde dans müziği orkestrasında solistlik yaparak profesyonel kariyerine başladı.

1974'te ilk 45'lik plağını doldurdu: "Aklımda Sen". Ardından Mehmet Teoman ve Cenk Taşkan'la hazırladıkları "Beni Benimle Bırak" ile büyük çıkış yapan güzel sanatçı ilk albümünü 1977'de yayımladı: "Bir Nefes Gibi". 1978'de Modern Folk Üçlüsü ile seslendirdiği " Dostluğa Davet" ile Seul Şarkı Yarışması'nda en iyi icra ödülünü aldı. "Melankoli", "Ben Sana Vurgunum", "Anılar" adlı şarkıları unutulmazlar arasına girdi.

Sevda ve Bir Destan Dolanır Bolu Dağı'nın şarkılarıyla adını duyuran sanatçı, seksenlerin ikinci yarısında çıkardığı Benim Yolum albümüyle büyük başarı kazandı. Albümde Yeni Türkü'den Selim Atakan'ın ve İlhan Şeşen'in bestelerine ve Murathan Mungan'in sözlerine yer veren Duru, daha sonra Aç Gözünü Adamım adlı bir albüm çıkardı. Nitelik anlamında Benim Yolum kadar olmasa da başarılı olan çalışmadan çıkan Eda-Metin Özülkü imzalı "Yaralım" şarkısı büyük beğeni topladı.